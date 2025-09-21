Почему нам снятся кошмары и как от них избавиться

Ночные кошмары знакомы каждому. Хоть раз мы пробуждались среди ночи с чувством тревоги и учащенным сердцебиением, будто опасность где-то рядом. В отличие от обычных «плохих снов», кошмары могут оставлять эмоциональный след на весь день, могут нарушать сон и даже приводить к страху засыпать. Почему же они возникают и что могут означать? Подробнее рассказала психолог-консультант Анастасия Быстрова.

© unsplash

Юнгианский взгляд на кошмары — когда тень стучится в дверь

Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг считал, что сновидения — это не случайные кадры, а «язык бессознательного». В том числе, и самые страшные из них.

«С точки зрения аналитической психологии, кошмар — это послание от тех частей нашей психики, которые вытеснены или отвергнуты. Юнг называл их Тенью: в ней могут быть подавленные эмоции (гнев, страх, вина), качества, которые мы не хотим признавать за собой или жизненные конфликты, которым мы не даем выхода», — пояснила психолог.

Другими словами — когда человек слишком долго игнорирует внутренние противоречия, бессознательное находит способ достучаться до него — через тревожные сны. Поэтому чудовище в кошмаре может быть не «врагом извне», а символом того, что мы не принимаем в себе.

«Но кошмар — это не только источник страха, но и потенциал для роста: он указывает на то, что требует внимания и интеграции. Так сновидения становятся частью процесса индивидуации — движения к целостности и зрелой личности», — рассказывает наш эксперт.

Что говорят современные исследования

Если юнгианская теория объясняет «зачем» нам снятся кошмары, то современные исследования помогают понять «как» они возникают.

Стресс и психическое здоровье

Исследования последних лет показывают: люди, испытывающие высокий уровень тревоги и депрессии, чаще видят кошмары. Например, во время пандемии COVID−19 фиксировался заметный рост частоты «страшных» снов у тех, кто находился в хроническом стрессе.

Черты личности

Склонность к кошмарам может быть связана с индивидуальными особенностями, например, высоким уровнем эмоциональной чувствительности.

Работа мозга

Нейробиологические модели говорят о том, что кошмары могут быть результатом нарушений в механизмах «угашения страха». Условно говоря, мозг не завершает процесс успокоения после переживания тревожных эмоций, и они прорываются в ночные образы.

Физиология сна

Прерывистый сон, поздние пробуждения, даже тяжелая еда на ночь повышают вероятность кошмаров. Некоторые исследования указывают, что физический дискомфорт и микропробуждения усиливают яркость и эмоциональную окраску сновидений.

«Важно помнить, что даже кошмары могут стать точкой роста. Наши пугающие сновидения не "враги", а скорее внутренние сигналы. В них отражается то, что в бодрствовании мы предпочитаем не замечать», — уточняет психолог.

Что может помочь избавится от кошмаров

Вести дневник снов и замечать повторяющиеся образы.

Спрашивать себя: что символизирует этот персонаж или ситуация для меня?

Использовать техники активного воображения — диалог с образом сна.

Обсуждать кошмары с психотерапевтом, особенно если они повторяются и мешают сну.