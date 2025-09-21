Названы периоды максимальной сонливости в течение дня

Послеобеденный спад энергии — не просто ощущение, а подтвержденная наукой физиологическая реальность. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Равия Аллада, нейробиолог из Университета Мичигана. Как отмечает эксперт, сильнее всего сонливость ощущается в 13:27 и 14:06.

По словам эксперта, организм человека работает по циркадному ритму, в рамках которого пик продуктивности приходится на утренние часы — примерно в 10:00. Однако уже после обеда, около 13:30, большинство людей начинают испытывать спад энергии. Это связано с так называемым «давлением сна» — естественным увеличением потребности в отдыхе по мере продолжительности бодрствования.

Как отмечает доктор Аллада, в течение дня в организме происходит «борьба» между циркадным ритмом, который поддерживает нас в тонусе, и растущим желанием поспать. Побеждает чаще всего сонливость — особенно во второй половине дня.

Исследования подтверждают этот факт: в опросе с участием двух тысяч офисных работников было установлено, что пик усталости приходится на 13:27 и 14:06. Более четверти опрошенных связывают упадок сил с длительным временем перед экраном, а 22% — с редкими перерывами в работе. Почти 25% считают, что продуктивности мешают коллеги.

Однако, по мнению специалистов, одной из ключевых причин дневной усталости является неправильное питание. Особенно опасны сладкие продукты и рафинированные углеводы: белый хлеб, макароны, сладкие завтраки. Как поясняет профессор Саи Крупа Дас из Университета Тафтса, такие продукты вызывают резкий скачок сахара в крови и выработку инсулина, за которым неизбежно следует резкое снижение энергии и чувство сонливости.

Вместо этого специалисты рекомендуют богатые белком и клетчаткой продукты, которые обеспечивают более стабильный уровень энергии.

Самым эффективным способом справиться с послеобеденной усталостью считается короткий дневной сон продолжительностью 20 минут. Если вздремнуть невозможно — помогает прогулка на свежем воздухе. Физическая активность стимулирует приток крови к мозгу, повышает концентрацию внимания и положительно влияет на общее самочувствие.