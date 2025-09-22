Как сделать секс ярче, если вы старше 45 лет

Эксперт по сексуальному благополучию Эмили Морс рассказала, как меняется интимная жизнь после 45 лет, и что предпринять, чтобы сделать ее ярче. Советы эксперта приводит издание The Flow Space.

Морс заявила, что в зрелые годы женщины, наконец, могут поставить себя на первое место в сексе. Она уточнила, что поступать таким образом нужно в любом возрасте, но в молодости это не всегда получается.

«К 40 годам женщина знает себя лучше, чем когда-либо прежде. Это приводит к большей уверенности и открытости к экспериментам», — считает специалистка.

В то же время, по словам Морс, в 40 лет интимная жизнь имеет свои сложности. Так, в этом возрасте из-за приближения климакса происходит гормональная перестройка, которая зачастую негативно влияет на либидо. Чтобы исключить эти симптомы или уменьшить их выраженность, специалистка посоветовала пройти обследования и начать принимать гормональную терапию.

Также для хорошего секса, по ее мнению, важно общение. Для сохранения эмоциональной связи и секса в паре необходимо открыто обсуждать, как на партнеров влияют изменения в их телах, привычках и предпочтениях, а также учиться к ним приспосабливаться.

