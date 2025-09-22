Названы способы справиться с прокрастинацией

Прокрастинация и внутренний саботаж — это способ нашего мозга уйти от тревоги и ответственности, рассказала бизнес-психолог, кандидат психологических наук Оливия Косс. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины этих состояний и способы справиться с ними.

По словам эксперта, часто парализует желание сделать все идеально. Перфекционистам она посоветовала воспользоваться методом «45 минут и точка».

«Заводите таймер и делайте ровно столько, сколько успеете. Потом — стоп. Скажите себе: "Этого достаточно". Это тренирует умение принимать результат и двигаться дальше», — поделилась психолог.

Еще одна причина прокрастинации — страх масштаба, указала Косс. Так, люди начинают теряться, когда собираются открыть бизнес, купить квартиру, сменить профессию или завести ребенка, задаваясь вопросами: с чего начать, как все потянуть, хватит ли сил. В таком случае собеседница «Ленты.ру» рекомендовала использовать метод «Лестница». Для этого необходимо разбить цель на маленькие ступеньки.

«Сначала найдите того, кто уже открыл свое дело похожее на то, что задумали вы, изучите его опыт. Потом, возможно, поработайте в подобном бизнесе, чтобы посмотреть специфику процессов изнутри. Далее начните составлять бизнес-план. Затем с точным понимаем сколько ресурсов вам нужно копите деньги на открытие дела. Постепенное движение по четким шагам снижает тревогу и дает энергию двигаться дальше», — высказалась эксперт.

Вгонять в ступор может также страх провала и нежелание столкнуться с критикой, обозначила психолог. Чтобы побороть негативные мысли она призвала использовать метод «Черновик для своих», а именно показывать промежуточные варианты друзьям или коллегам, которые поддержат. Это уменьшит тревогу и позволит с большей уверенностью довести проект до конца, убеждена Косс.

Может пугать и вероятность успеха, так как он приносит страхи и ожидания непосильной ответственности, отметила специалист.

«Здесь подходит метод "Почему-цепочка". Спросите себя: "Почему я откладываю?" Ответьте. Потом снова спросите: "Почему?" Повторяйте, пока не выйдете на важный для себя ответ. Обычно пять "Почему" достаточно, чтобы достать истинную причину», — рассказала она.

Иногда причиной откладывания на потом становится банальные выгорание и усталость. Вместо того, чтобы ругать себя за непродуктивность, психолог рекомендовала использовать метод «Ресурсное окно»: устроить паузу на сон, прогулку, смену активности.

«Небольшой отдых возвращает внимание и энергию. Прокрастинация — это не про лень, а про защитный механизм. Но у любой защиты есть обходной путь. Начните с малого. Пять минут работы часто превращаются в час продуктивности. Главное — сделать первый шаг», — заключила она.

