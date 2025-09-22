Почему не получается «начать новую жизнь с понедельника»

Распространенный способ целеполагания, основанный на принципе «с понедельника начну новую жизнь», в большинстве случаев не имеет желаемого эффекта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Традиционное целеполагание, основанное на принципе «с понедельника начну новую жизнь», в большинстве случаев обречено на провал. Сентябрьский импульс, вызванный возвращением к рутине после лета, действительно создает ощущение «чистого листа». Однако именно в этот момент мы чаще всего совершаем ключевую ошибку – начинаем ставить цели, навязанные нам извне: модными тенденциями, социальными сетями или абстрактными представлениями об «успешном человеке». Такие цели не имеют глубоких корней в нашей личной системе ценностей, а потому любое препятствие или временный спад энергии приводят к отказу от них», – сказала Шпагина.

По ее словам, установка жестких рамок в личной сфере не приводит к нужному результату.

«Жизнь непредсказуема, и, зафиксировавшись на одном, строго определенном результате, мы лишаем себя гибкости. Не достигнув цели на 100% из-за изменившихся обстоятельств, человек склонен испытывать разочарование и чувство вины, что приводит к полному отказу от задуманного – феномену «все или ничего», – отметила Шпагина.

По ее словам, наиболее эффективно применять принцип «антихрупкости».

«Антихрупкость – это способность системы не просто выдерживать удары, а становиться лучше благодаря неопределенности и стрессу. Как это выглядит на практике? Откажитесь от жестких, хрупких планов в пользу гибких и адаптивных. Например, цель «пробежать марафон к весне» хрупка – травма или болезнь полностью ее разрушат. Антихрупкая формулировка звучит иначе: «укрепить физическое и ментальное здоровье через регулярную активность». В рамках этой цели бег можно заменить плаванием, долгой ходьбой или йогой. Система не рухнула, она адаптировалась и стала прочнее», – рассказала Шпагина.

Психолог добавила, что фундаментом по-настоящему устойчивой мотивации являются личные ценности, а не сиюминутные желания или тренды. Прежде чем ставить цели, психолог советует задать себе вопрос: «Почему это для меня важно?»