Общительный, но одинокий: ученые обнаружили новый тип личности

Американский психиатр Рами Камински предложил ввести в психологию новый термин — «отроверт». Речь про так называемых середничков, которые не вписываются ни в один классический тип личности. «Вечерняя Москва» выяснила, существует ли это понятие на самом деле.

По словам Рами Камински, мы все рождаемся отровертами, но с детства нас учат быть частью групп: по месту рождения, вере, профессии или интересам. Большинство людей принимают и чувствуют себя их частью, но отроверты предпочитают оставаться в стороне. Поэтому такие люди с раннего возраста могут ощущать себя чужими даже среди близких.

Вообще, понятия «экстраверсия» и «интроверсия» были введены швейцарским психологом Карлом Юнгом и выделяются во всех научных типологиях личности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала кандидат психологических наук, доцент, детский и семейный психолог, преподаватель УЦ имени Н. П. Бехтеревой Наталья Искра.

Экстраверт направлен вовне, а особенности его нервной системы позволяют быстро переключаться, — рассказывает психолог. — Поэтому, если вам нравится все неизвестное, вы любите общаться с новыми людьми и активно осваиваете окружающий мир, то высока вероятность, что вы экстраверт. Интроверты же, напротив, предпочитают стабильность, им труднее адаптироваться к новому и переключаться. Если старый друг для вас всегда лучше новых двух, вы, вероятно, интроверт.

Отроверты якобы в классическую пару интроверт — экстраверт не вписываются. В отличие от первых отроверты не замкнуты. В отличие от вторых — не стремятся к групповой идентичности.

Иногда человек может быть уверен, что относится к одной психической категории, а на деле оказывается, что совсем к другой. Такое бывает и в том случае, когда, например, интроверсия наступила из-за психологической травмы.

Люди, которые сильно отличаются от большинства, были всегда. И классифицируют их в разных теориях по-своему, — объясняет Наталья Искра. — Не уверена, что корректно вводить новый тип — «отроверт». Интроверсия и экстраверсия — это разные полюса одной и той же шкалы. Мы лишь можем говорить о выраженности черт характера. Кстати, уже не первый год существует термин с похожим значением — «амбиверт», которому свойственны признаки и интроверта, и экстраверта. Почему же молодежи так нравится создавать новые понятия и причислять себя к другим социальным группам?

Принадлежность к какой-либо группе — психологическая потребность каждого человека. Наиболее выражена она в подростковом возрасте, постепенно снижаясь по мере взросления и перехода к зрелости. Поэтому многие люди любят себя тестировать и определять. У молодежи только формируется мировоззрение, поэтому они много интересуются разными понятиями и примеривают их.

По словам дипломированного психолога, социолога, автора практик по оздоровлению Ирины Крохмаль, модные и малоизученные ярлыки вроде «отроверт» вешают в основном те ученые, которые ищут деньги на собственные проекты.

Люди, которые придумывают типы личности, скорее всего, просто стремятся получить новые гранты на якобы прорывные исследования в этой области, или делают из этого маркетинговый ход чтобы продавать свои книги, — отмечает в беседе с «Вечерней Москвой» Ирина Крохмаль. — Но наши ученые уже давно изучили влияние рефлексов и рецепторов на тип личности.

К тому же, по словам психолога, определение того или иного психотипа далеко не всегда полезно на практике.

Компьютерные игры, телефоны изменили психику многих людей по всему миру. Из-за сильной стимуляции головного мозга этими устройствами первичные рефлексы, которые должны пропадать в детстве, не угасают. Люди живут в напряженно-истощенном состоянии, — поделилась психолог. — Поэтому неважно, как именно называется тот или иной психотип. Важно то, насколько развита личность в целом. Прежде всего стоит изучить физиологию, анатомию пациента и понять его внутреннюю проблему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Милада Ляпина, член Международной ассоциации супервизоров, системных консультантов-психологов и феноменологов:

Личность многогранна и живет в контексте семьи, рода, культуры. Новый термин может быть удобен, но психика человека всегда выходит за рамки классификаций. А популярны психологические тесты потому, что они дают иллюзию ответов на вопросы о себе. В реальности же личность формируется не результатом опроса, а сценариями из систем, например, семейной, организационной, религиозной, к которой ее обладатель принадлежит.

