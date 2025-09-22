Психологи установили, как «автопилот» управляет человеком

Большинством наших поступков управляет привычка, а не сознательный выбор.

Две трети наших повседневных действий запускаются «на автопилоте», по привычке, установили психологи. Результаты их исследования опубликованы в журнале Psychology & Health.

К привычкам в этой работе отнесены действия, которые мы совершаем автоматически при столкновении с обыденными обстоятельствами благодаря твердо усвоенным связям между ними и типичными реакциями.

Исследование также выявило, что 46% действий хотя и были запущены привычкой, но вполне соответствовали сознательным намерениям. Это позволяет предположить, что люди формируют привычки, которые поддерживают их личные цели, и легко меняют те привычки, которые им противоречат.

Ранее не раз уже предпринимались попытки оценить подвластность нашей повседневной жизни рутине, но в этом исследовании использовался новый метод для фиксации привычек в действии. В течение недели 105 участников из Великобритании и Австралии в случайные моменты времени получали по шесть сообщений ежедневно с просьбой описать, чем они занимаются в данный момент, и уточнить — было ли это действие запущено привычкой или совершено намеренно.

Исследование показало, что 65% повседневных действий инициировались привычным образом, то есть люди побуждались к их выполнению в силу рутины, а не путем принятия сознательного решения.

«Наше исследование показывает, что, хотя люди могут сознательно хотеть что-то сделать, фактическое начало и выполнение этого действия часто происходит без раздумий, под влиянием неосознанных привычек. Это говорит о том, что "хорошие" привычки могут быть мощным способом воплощения наших целей в жизнь, — пояснил профессор Бенджамин Гарднер из Университета Суррея, соавтор исследования. — Для людей, которые хотят избавиться от вредных привычек, простого призыва "стараться сильнее" недостаточно. Чтобы добиться устойчивых изменений, мы должны внедрять стратегии, которые помогут людям распознавать и прерывать нежелательные привычки и, в идеале, формировать на их месте новые положительные».

Результаты могут иметь более широкое значение для мер по охране общественного здоровья и благополучия. Исследователи рекомендуют, чтобы инициативы, направленные на помощь людям в принятии новых моделей поведения, таких как занятия спортом или здоровое питание, были направлены на формирование новых, позитивных привычек.

Например, тем, кто хочет начать заниматься спортом, нерегулярных тренировок может быть недостаточно. Лучше выбрать повседневную ситуацию, в которой упражнения наиболее реальны — например, в определенное время дня или после регулярного события, такого как уход с работы — и последовательно следовать этой стратегии.

Аналогично, чтобы избавиться от вредной привычки, такой как курение, одного лишь желания бросить может быть недостаточно. Наиболее эффективные стратегии включают в себя устранение триггеров (например, избегание мест, где человек обычно курил) и поиск рутинных альтернатив (например, жевание резинки после еды вместо сигареты).

«Людям нравится считать себя принимающими рациональные решения, которые тщательно обдумывают свои действия перед их совершением. Однако большая часть нашего повторяющегося поведения осуществляется с минимальным предварительным обдумыванием и управляется автоматически, по привычке», — констатировала Аманда Ребар, директор лаборатории мотивации здорового поведения в Южно-Каролинском университете, ведущий автор исследования.

Результаты вселяют надежду в тех, кто старается вести более здоровый образ жизни, уверена сомнолог Грейс Винсент из Центрально-Квинслендского университета, соавтор исследования.

«Наше исследование показывает, что две трети повседневных действий людей обусловлены привычками, и в большинстве случаев эти привычки также соответствуют нашим намерениям, — заметила она. — Это означает, что если мы поставим перед собой задачу выработать положительную привычку — для улучшения гигиены сна, питания или общего самочувствия — можно положиться на внутренний "автопилот", который возьмет на себя управление и поможет нам поддерживать эти привычки».

К сожалению, этот принцип распространяется не на всякие привычки, добавила Винсент: