Почему россияне все реже доверяют друг другу

Согласно опросу ВЦИОМа, сокращается число россиян, доверяющих окружающим. Сегодня таких людей всего 49 процентов. «Вечерняя Москва» выясняла, с чем связана такая тенденция.

Для людей доверие — это прежде всего ощущение безопасности, надежности и предсказуемости. Если они не сомневаются в человеке, то, как говорится, пойдут с ним в разведку, иными словами, доверят ему свою жизнь, рассказывает «ВМ» клинический психолог Зулия Лоикова.

Доверие испытывают к человеку, чьи слова соотносятся с его поступками. Данные же Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) демонстрируют снижение межличностного доверия между незнакомыми людьми. И у такой тенденции на самом деле есть масса причин. В первую очередь люди стали в разы меньше общаться. По улице и метро они ходят, уткнувшись в телефоны, почти не находятся в реальном мире и гораздо реже, чем раньше, взаимодействуют со случайными собеседниками. Если для людей старшего поколения завести разговор о погоде, ценах на продукты, да и в целом о чем угодно с попутчиком в автобусе не проблема, то для молодых людей это не только кажется сложным, но и не имеет смысла. Обратите внимание и на такое явление: даже сидя за одним столом, родственники или друзья сегодня все чаще выпадают из круга живого общения, выбирая вместо этого ежеминутную проверку уведомлений в телефонах. Подобные изменения в общении с близкими людьми — тоже важный показатель того, что происходит в отношениях между людьми в целом. Раньше людям нужно было постоянно взаимодействовать с семьей и дальними родственниками. Это был необходимый фактор для выживания, — подчеркивает Лоикова. — Сегодня этого нет: с приходом технологий нам не обязательно иметь человека, который будет в чем-то помогать. Уборку делают роботы-пылесосы, а продукты приносят доставщики. Так что регулярность контактов с родственниками у современных людей тоже сократилась. Если вам позвонили, чтобы поздравить с днем рождения, а не просто прислали СМС — это уже воспринимается как событие. Если мы даже с близкими и родными, которым доверяем больше всех, общаемся уже не так часто, что уж можно говорить о посторонних людях…

Напряженный фон

Конечно, насколько человек доверяет окружающим, довольно сильно зависит и от его внутреннего состояния. Сегодня люди без конца листают новости, где, к сожалению, негативной информации значительно больше той, что способна поднять настроение и настроить на оптимистичный лад.

И если постоянно находиться в этом негативе, в конце концов может сложиться ощущение, что ты живешь в мире, где все и вся настроены против тебя, — замечает психолог. — Такое мировосприятие не делает человека более доверчивым к другим людям.

Кроме того, сегодня все больше людей подвержены регулярному стрессу, потому что эти самые новости в социальных сетях они листают в перерывах между работой или перед сном, ошибочно полагая, что таким образом они отдыхают.

Как итог — мы выгораем от усталости, становимся раздражительными и не понимаем, что с нами происходит. В особенно серьезных случаях люди могут перестать доверять самим себе, — заключает эксперт. — И завершает этот список причин большое число телефонных и интернет-мошенников с разнообразными схемами обмана, в хитро расставленные ловушки которых ежедневно попадаются десятки человек.

С подстеленной соломкой не страшно

Кстати, уровень уверенности в других людях может зависеть также от места проживания человека и финансового положения.

По словам психолога Лоиковой, люди, которые хорошо зарабатывают и имеют солидную финансовую подушку безопасности, как бы парадоксально ни звучало, доверяют окружающим больше, чем люди с низким доходами. Ведь когда у человека каждая копейка на счету, его окружает множество страхов. Он боится потерять свои деньги и остаться без средств к существованию, поэтому склонен относиться ко всем окружающим с настороженностью: кто знает, не мошенники ли это?

У людей с высоким доходом зачастую более богатый опыт общения с окружающими. Может быть, именно по этой причине они легче определяют, когда их пытаются обмануть. Они более уверены в себе, не переживают по поводу и без: у них есть подушка безопасности — в случае чего, им удастся пережить многие неблагоприятные ситуации, они это осознают и живут более спокойно, — добавляет эксперт.

Жители маленьких населенных пунктов доверяют другим значительно чаще, чем живущие в крупных городах.

По данным ВЦИОМа, меньше всего окружающим доверяют в южных регионах нашей страны. Это объяснить просто: в эти хлебные края всегда приезжало много людей, ищущих легкой наживы, — объясняет «ВМ» Зулия Лоикова.

Кроме того, уровень доверия к окружающим зачастую определяется тем, как люди оценивают себя: мы склонны смотреть на всех через призму своего «я» и собственного опыта. Если человек устроен так, что сам никого и никогда не обманет, скорее всего, в его глазах и окружающие не представляют угрозы. А тот, кто сталкивался с каким-либо мошенничеством, предательством и, быть может, сам был его участником, в какой-то момент начинает смотреть на каждого сквозь призму своего опыта, ожидая подвоха на каждом шагу.

Уважение — двигатель прогресса

Доверие в обществе — это социальный клей. Чем больше мы уверены друг в друге, тем крепче становится наш социум. Высокий уровень доверия способствует экономическому росту, повышению качества жизни и уровню состояния счастья, уверен клинический психолог Роман Цветков.

Именно доверие позволяет людям открыто взаимодействовать друг с другом, обмениваться идеями и ресурсами, что, в свою очередь, способствует появлению инноваций и прогрессу. Когда доверия мало, люди начинают замыкаться в себе. Это приводит к изоляции и социальной раздробленности, — отмечает Цветков.

Эксперт считает, что, учитывая все возрастающую негативную тенденцию, людям стоит активнее предпринимать меры, которые позволят повысить общий уровень доверия в обществе, чтобы не допустить окончательного коллапса системы межличностных отношений.

Разумеется, это процесс совсем не быстрый. Он однозначно требует четкого, системного подхода, который начинается с воспитания и образования детей: здесь нужно поддерживать ценность честности, открытости, эмпатии и уважения к другим. Повысить уровень доверия можно также с помощью социальных, политических и экономических реформ, направленных на уменьшение неравенства в обществе, коррупции, а также на укрепление правопорядка, а также прав и свобод граждан, — делится своим мнением Роман Цветков.

Он отмечает, что некоторое недоверие все равно сохранится, и это правильно: здоровые сомнения — защитный механизм, помогающий нам быть бдительными в потенциально опасных ситуациях. Особенно в мире, где существует мошенничество и корыстный обман.

Однако, когда недоверие перестает быть оправданным и адекватным, оно перерастает в паранойю: человек начинает видеть угрозу буквально в каждом проходящем мимо, — уточняет эксперт. — Это негативно влияет на самого человека, на качество его жизни и психическое здоровье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным исследования аналитического центра ВЦИОМ, еще пять лет назад большинству окружающих людей доверяли 55 процентов россиян. Скептически относился к другим людям 41 процент жителей нашей страны, а сегодня таких уже 46 процентов. И резко сократилось число граждан, считающих, что доверчивость — это национальная черта всех россиян: в 2020 году такого мнения придерживались 76 процентов человек, а сегодня всего 54 процента.

