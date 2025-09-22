Перечислены вредные типы мышления

Среди них — категоричное и принципиальное.

© unsplash

Они неэффективны и искажают реальность. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«С нашим мышлением бывают некоторые поломки. Есть разные виды мышления. Например, критическое, причинно-следственное, абстрактно-образное, креативное мышление. Есть очень вредные виды мышления, такие как категоричное и принципиальное. Это два вида мышления, которые, казалось бы, делают нас очень устойчивыми, сильными людьми. Но это полноценное искажение. Категоричное и принципиальное мышление — это антагонист эффективному мышлению. В нашем мышлении у всех людей есть поломки, мы иногда то, что думаем, воспринимаем за истину. Мы так думаем, потому что так думали наши родители, бабушки, дедушки. И вот мы искренне убеждены, что так оно и есть, а в реальности всё иначе. И мы живём в плену принципов и установок. Тогда человек никогда не находит баланса и эффективного мышления».

Ранее Соловьёва назвала способ борьбы с тревожным состоянием. Для этого необходимо научиться следить за своими эмоциями и вовремя «останавливаться».