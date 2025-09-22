Психиатр объяснил разницу между тревожным расстройством и стрессом

Ключевое отличие обычного стресса от тревожного расстройства заключается в продолжительности и интенсивности симптомов. Об этом сообщает Pravda.Ru, ссылаясь на психиатра-нарколога Александра Панова.

По словам эксперта, стресс является кратковременной реакцией на внешний раздражитель. В то время как тревожное расстройство носит затяжной характер и сопровождается навязчивыми мыслями, страхами, а также физическими проявлениями – например, ощущением тяжести в груди или "кома" в горле.

Способы борьбы с этими состояниями также различаются. Со стрессом можно справиться самостоятельно с помощью релаксации или медитации. А тревожное расстройство часто требует профессиональной помощи психолога или психиатра, подчеркнул Панов.

Врач предупредил, что игнорирование проблемы может привести к ее усугублению.

«Многие пациенты пытаются справляться сами годами, но со временем состояние может ухудшаться. Люди приходят за помощью только тогда, когда симптомы становятся невыносимыми», – сказал он.

Для профилактики Панов рекомендует соблюдать баланс между работой и отдыхом, поддерживать физическую активность, минимизировать вредные привычки и стремиться к гармоничным отношениям в семье и на работе.

«Длительные систематические стрессы способны провоцировать формирование психических расстройств», – заключил Панов.

