Почему осенью мы вечно чувствуем себя уставшими

Врач-диетолог, эксперт по здоровью кишечника Меган Росси раскрыла главную причину постоянной усталости осенью и объяснила, почему в этот период даже привычные дела даются тяжелее. Слова специалистки приводит HuffPost.

Росси назвала ключевым фактором осеннего упадка сил сокращение светового дня. По ее словам, количество естественного света влияет на выработку серотонина и мелатонина, что само по себе приводит к постоянной усталости. Однако в добавок к этому циркадные ритмы влияют на состав микробиома в кишечнике.

«Это может привести к тому, что хороших противовосполительных микробов станет меньше, пищеварение ухудшится и запас энергии истощится», — заявила Росси.

Она добавила, что ситуацию усугубляют образ жизни и привычки. По ее словам, недосып, малоподвижность и избыток углеводов усиливают усталость. Чтобы избавиться от этого ощущения, диетолог рекомендовала осенью чаще бывать на улице в светлое время суток, добавлять в рацион продукты с витамином D и магнием, а также следить за качеством сна.

