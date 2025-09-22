Ученые развеяли миф о связи соцсетей и депрессии

© Телеканал «Наука»

Недавняя работа ученых, опубликованная Behavioral Genetics показала, что гены могут влиять не только на то, какими глазами мы смотрим на мир, но и на то, как мы зависаем в соцсетях и как это отражается на нашем душевном состоянии. Часть связей между использованием платформ и психологическим благополучием объясняется вовсе не самими сетями, а общим генетическим фоном.

Исследование провели с помощью реестра близнецов — в нем более шести тысяч человек, среди них и однояйцевые, и разнояйцевые близнецы. Такой подход позволяет отделить влияние среды от наследственных особенностей. Участникам задавали вопросы о времени в интернете, количестве аккаунтов, частоте публикаций, а также о настроении, тревожности, депрессии и ощущении смысла в жизни.

Результаты оказались любопытными. Да, связи между активностью в соцсетях и психическим здоровьем действительно есть, но они настолько крошечные, что с трудом дотягивают до статистической значимости. В среднем коэффициенты колебались где-то в районе −0,09 до 0,10. К примеру, люди, которые чаще выкладывают посты, чуть реже чувствуют удовлетворение от жизни, но разница мизерная. Куда важнее объяснение этих цифр. Ученые выяснили, что заметная часть ассоциаций связана с наследственными факторами.

Иными словами, те же гены, которые делают человека склонным, скажем, к тревожности, могут влиять и на то, как активно он сидит в соцсетях. Получается, дело не столько в платформе, сколько в том, что мы приносим в нее изначально.

Интересно, что сами привычки в интернете тоже наследуются. Время, проведенное в сетях, оказалось «зашито» в генах примерно на 72%, частота публикаций — на 54%, а количество аккаунтов — на 32%. Остальное объясняется уже личной средой — событиями и обстоятельствами, которые не делятся даже близнецы.

Были и неожиданные штрихи. Например, показатель «осознанного благополучия» — ощущение смысла и вовлеченности в жизнь — положительно связан с количеством аккаунтов и временем в соцсетях. Но другие показатели счастья и удовлетворенности показывали обратную связь. Это наводит ученых на мысль, что соцсети могут играть и светлую, и темную роль в зависимости от того, какие именно стороны благополучия мы рассматриваем.

Картина вышла пестрая. Люди с высоким уровнем благополучия чаще сидят на нескольких платформах сразу, но больше смотрят, чем пишут. Те, кому тяжелее, наоборот, публикуют посты чаще, но делают это на ограниченном числе сайтов. Впрочем, авторы сразу оговариваются: любые такие выводы стоит проверять дополнительно.

Сами исследователи подчеркивают, что им не удалось показать прямую причинно-следственную связь. Нельзя однозначно сказать, что соцсети портят психику, или наоборот, что настроение диктует активность в интернете. Ясно одно: общая генетическая почва заметно влияет и на то, и на другое.

Ученые отмечают, что тревожные заголовки о «катастрофическом влиянии» соцсетей на подростков и взрослых явно преувеличены. Влияние есть, но оно слабое, раздробленное и во многом зависит от личных особенностей, включая генетику. По словам ведущего автора Селима Саметоглу:

«Соцсети скорее похожи на телевизор или телефон: да, они меняют повседневность, но не превращают автоматически нашу жизнь в трагедию».

Токсичность в соцсетях оказалась неискоренима в принципе

Увлечение короткими видео связали с импульсивностью

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram