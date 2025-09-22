Психолог рассказал, как пережить потерю родного человека

Певец Леонид Агутин поделился своей болью: ушла из жизни его мама Людмила Леонидовна. Артист признался, что до конца не верил, что в один момент придется прощаться с самым родным человеком на свете. Психолог Наталья Наумова в разговоре с URA.RU рассказала, как в таких случаях найти в себе силы продолжать жить дальше. Эти советы универсальны для каждого человека.

© unsplash

«Потеря мамы, даже в таком достаточно взрослом возрасте, это всегда очень тяжело. Мама — самый близкий человек. Мама является для человека практически всем. И здесь очень важно дать себе время и разрешить горевать в полной мере: не сковывать эмоции, плакать. В этом процессе важно не спешить, не ругать себя за то, что горевание идет "слишком долго". Возможно, останется чувство вины. Если сложно прожить процесс горевания, можно взять фотографию мамы и рассказать ей о своей любви, чувствах и отношениях. Таким образом попрощаться. Особенно, если люди не успели это сделать при жизни. Важно закрыть эти гештальты», — поясняет эксперт.

В момент трагедии сложно принять и осознать, что родного человека больше нет рядом. Поэтому важно не замыкаться в себе, общаться с родными, близкими и друзьями, проговаривать свою боль. И постепенно возвращаться в рабочий ритм, к своим делам и увлечениям.

«Мамы больше нет рядом в реальности, но она все равно остается в памяти. Очень сложно перестроиться на это сразу, нужно время. Чтобы справиться с утратой можно подключить творчество, спорт», — говорит Наталья Наумова.

Леонид Агутин публично поделился воспоминаниями о маме, которые он обрамил в творческий текст:

«Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю», — написал артист в своем Telegram-канале.

Подобные обращения в любом формате: заметка, рассказ или стихотворение в память о маме также помогают пережить боль утраты, пояснила эксперт.

Психолог Наумова предупреждает, что в период сильного стресса часто появляется стремление к резким переменам, но делать этого не нужно.