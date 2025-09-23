Секс-коуч дал совет паре, у которой пошатнулась сексуальная жизнь

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет паре, у которой сексуальная жизнь пошатнулась после лечения бесплодия. Его рекомендацию опубликовало издание Slate.

По словам обратившейся к коучу женщины, либидо у мужа упало через три года после свадьбы, когда она предложила эксперименты в постели. Мужчина решил, что жену не устраивает интимная жизнь, и стал испытывать проблемы с эрекцией. После пара занялась лечением бесплодия, у них родился сын. Сейчас ребенку уже шесть лет, все это время жена просит мужа заняться своим сексуальным здоровьем и жалуется, что чувствует себя нежеланной, но результата нет.

«Я знаю, что он любит меня, и у нас такая жизнь, которая многим бы понравилась. Но в свой 39-й день рождения я сказала ему, что большую часть своих 30-ти лет я соблюдала целибат не по своей воле и не хочу доживать до 40 лет, не приняв окончательного решения. Мы либо останемся вместе, либо разойдемся»

Женщина добавила, что муж хочет решить проблему, но утверждает, что не знает как. В ответ коуч отметил, что о проблеме мужу надо напоминать чаще, чем раз в год, и желательно — в кабинете у консультанта по семейным отношениям.

«Это может оказаться трудным процессом, и на ваши вопросы могут возникнуть неудобные ответы. То, что вы можете точно определить, когда в вашей сексуальной жизни произошел перелом, несколько необычно — часто при длительных отношениях сексуальное отчуждение — это постепенный процесс», — отметил он.

Юзвяк также посоветовал вспомнить, как начинались отношения с мужем, и постараться воспроизвести сексуальные сценарии из начала брака.

«Это может помочь обеспечить вас сексуальным вниманием, которого вы так жаждете, и в то же время сохранить отношения. Он может и не согласиться на это, но попробовать стоит. Это реальный план, а муж не предлагает никаких», — подчеркнул коуч.

