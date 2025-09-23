Психолог назвала способ оценить уровень своей осознанности

Важно задуматься о своих целях и мечтах, а также понять, реализуются ли они в действительности.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Отсутствие возможности фокусироваться и поставить какую-то цель — это уже говорит, что осознанности мало. У всех есть какие-то желания. Если их нет в осознанном, то их надо проявить. Возьмём как будто желание и цель — это одно и то же. Если у человека жизнь строится так, что он этих желаний достигает, то есть он чего-то хочет и он к этому приходит, то навыки осознанности развиты хорошо. Если человек хочет одного, а приходит в совершенно другую точку, совершенно другое состояние, то осознанности нет. То есть его нервная деятельность, его психика не ведёт его туда, где сбываются его мечты, осуществляются его цели».

Ранее Соловьёва назвала способ борьбы с тревожным состоянием. Для этого необходимо научиться следить за своими эмоциями и вовремя «останавливаться».