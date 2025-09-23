Было и ушло: как научиться отпускать прошлое

У всех нас есть прошлое. Иногда оно не такое, как нам хотелось бы: оно мучает болью, чувством вины, сожалением. Что побуждает нас вновь и вновь возвращаться к давним событиям, как внести опыт и жить дальше помогла разобраться практикующий психолог Алла Занимонец.

«Надо было… Эх, если бы… Зря… Жаль, что… Он, конечно, бывший, но любит только меня. Раньше было лучше, не то что сейчас…» — все это маркеры застревания в прошлом.

Фокусируясь на том, что невозможно изменить, мы закрываем двери реальным возможностям и упускаем настоящее.

Привычка сожаления деструктивна, поскольку что было, то прошло, и отмотать ленту времени назад никому не по силам. Давайте осознаем и примем за аксиому: в прошлом мы ничего не можем изменить, даже элементарно чихнуть. Кто не верит, может проверить.

Прошлого нет, есть информационные отпечатки в нашем мозге о неких событиях, участниками которых мы были, и — интерпретация. Причем с когнитивными искажениями и психологическими защитами.

Случай из практики

Марине тридцать шесть лет. Ее внимание сосредоточено на собственном бэкграунде. Когда ей было двадцать три — двадцать пять, мужчины боролись за ее внимание.

«Я разбивала мужские сердца без угрызений совести. А теперь я одна и ни с кем не могу построить отношений. Теперь бросают меня», — рассказывает девушка на консультации.

Марина застряла в прошлом, поэтому у нее нет настоящего и под большим вопросом качество будущего. Она не живет ту жизнь, о которой мечтала в юности. Силы и энергию растрачивает впустую. Сожаление о прошлом, иллюзии «как было бы, если бы…» — будто дыры в бортах корабля, вода хлещет и утягивает судно на дно.

Когда Марина знакомится с мужчинами, то делает одно и то же. Например, ждет восторга, который когда-­­то вызывала, но, сталкиваясь с реальностью, разочаровывается. Она не анализирует, что происходит. Не проявляет искреннего интереса, не заботится о том, какое производит впечатление. Она приняла как данность: «Тогда было хорошо, сейчас нет». Все, точка.

Карьера Марину тоже не радует. Потому что упущенные возможности пугающими призраками встают и здесь. Ей кажется, что ничего хорошего в ее жизни больше не будет, все осталось в «прекрасном далеко». Застряв в прошлом, невозможно переработать ошибки, не лучшие выборы — в опыт.

Почему мы застреваем в прошлом

С точки зрения психологии каждый из нас имеет ровно то, что хочет иметь. Поэтому даже деструктивная привычка скорбеть о прошлом имеет объяснение и ценность для скорбящего. Пока мы сосредоточены на тумане «как было бы, если бы…», мы не действуем. И, соответственно, не можем ни проиграть, ни потерпеть неудачу. Фокус на прошлом помогает нам справиться со страхом будущего, его неопределенностью. Иллюзии поддерживают колеблющуюся самооценку.

Может, вы встречали таких людей, которые с воодушевлением рассказывают о прежних своих достижениях. На вопрос: «А чем гор­дишься сейчас?» — не могут ответить, мрачнеют и теряются.

Мы с Мариной разбирали на сессиях, как она видит себя через четыре года, когда ей исполнится сорок. Она размышляла, хочет ли оставить все как есть и встретить юби­лей с теми же исходными данными. Ведь без активных действий не стоит ждать изменений. Девушка оказалась категорически против!

Обсудили и нынешние цели. Марина представляла, чем бы она занималась и что делала без привычки сожалеть о прошлом. Результат ее удивил. Оказывается, сравнение реального «сегодня» с несуществующим вчера можно отключить в своей голове как опцию. И почувствовать возбуждение, радость и желание менять и меняться, фокусируясь на потребном будущем.

Также она переработала свои ошибки в отношении мужчин в опыт. Этому помогают вопросы: «Что я сделала бы иначе и почему? Как изменится моя жизнь, если я начну это делать?». С мыслью об упущенных возможностях также можно работать. «Зря я отказалась перейти в корпорацию в августе 2019-го… Стоп! Зато тогда я имела свободный график и на старой работе много путешествовала». Через «зато» выискиваем и фиксируем плюсы. Если вам кажется, что плюсов нет, то знайте: вам это кажется. Ищите и найдете.

Закрыть гештальт

Нам свой­­ственно помнить все то, что не получило завершения. Это тот самый пресловутый «незавершенный гештальт». Мы забыли десятки своих ярких публичных выступлений, но упорно держим в голове тот день, тридцать лет назад, когда запнулись на школьном литературном вечере. И убежали со сцены, потому что дальше не смогли вспомнить нужные строки. И до сих пор (!) испытываем стыд за ту себя.

Мы помним, как некий Афана­сий, с кем у нас был в юности яркий роман, обещал приехать на выходные, но неожиданно исчез, испарился и больше никогда не появлялся. Прошло десять лет, а Афанасий вдруг некстати всплывает в памяти как свидетель нашей якобы непривлекательности. Он же слился без объяснений, значит, со мной было что-­­то не так.

«Может быть, я напугала его своей инициативностью? Или слишком быстро показала, что влюблена?» — спрашиваем мы себя, забывая, что задаем вопросы несуществующему. Туда, где ничего нельзя изменить, исправить, да и вообще — где просто никого нет. Ни нас самих, ни «призраков» из воспоминаний. Все бы ничего, но иногда некоторых девушек так накрывает, что они начинают писать и названивать бывшим в надежде, что их еще помнят и ждут. И ранятся разбившимися иллюзиями…

Стоит завершать незавершенное хотя бы в своей собственной голове. Например, один раз представить Афанасия, которому высказываете свое фи в ответ на его внезапное исчезновение. И выпроваживаете его за дверь. Был мужчина — стал опыт.

Сделайте ревизию отношений

Мы плотно увязаем в прошлом и не можем двигаться вперед, когда застреваем в отношениях, статус которых поменялся, а мы не хотим этого замечать. Допустим, у вас были близкие подруги. Вы собирались по выходным, выпивали, танцевали, об­суждали мужчин. Собственно, именно это и цементировало дружбу. Прошли годы. Кто-­­то из компании в отношениях, кто-­то стал мамой, кто-­­то увлекся карьерой. А вы по-­­прежнему считаете этих девушек близки­ми подругами, не заводите новых знакомств, раздражаетесь, что редко видитесь, что никто из них не поддержал вас в непростом периоде жизни.

Проведите ревизию, взяв в ру­ки блокнот и ручку. Нейтрально описывайте факты, чувства, отслеживая динамику отношений, степень вовлеченности каждой девушки в вашу жизнь.

Скорее всего, станет очевидным, что то, что происходит последние годы, сложно назвать дружбой. Вы в статусе бывших подруг. Приходится признать: по факту вы приятельницы, хорошие старые знакомые. Когда отношения сменили жанр, а вы все еще по привычке там, стоит опомниться и переименовать тот самый жанр.

В общем, если замечаете, что на будущее у вас нет планов или они нереалистичные, что мысленно вы большую часть времени проводите в прошлом («Эх, раньше было лучше…»), пора действовать. Иначе течение жизни увлечет вас по собственному руслу, и вам это может сильно не понравиться.