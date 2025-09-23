С чем связана повышенная зависимость «сов» от смартфонов

Новое исследование показывает, что молодые люди-«совы» значительно чаще имеют проблемы с зависимостью от смартфонов и соцсетей. Исследование опубликовано в PLOS One.

Первая подразумевает тревогу при разлуке с устройством, пренебрежение обязанностями ради телефона и навязчивую проверку уведомлений; зависимость от соцсетей проявляется чрезмерным, неконтролируемым использованием, мешающим повседневной жизни.Было известно, что вечерний хронотип связан с плохим сном, депрессией и склонность к зависимостям. Признаки зависимости от соцсетей чаще проявляют молодые женщины.

Исследование из Университета Портсмута (Великобритания) показывает, что причиной служат не столько часы, проведенные перед экраном, сколько эмоциональные факторы.

Ученые протестировали 407 молодых людей в возрасте 18–25 лет, чтобы выяснить, как циркадные ритмы связаны с проблемным использованием смартфонов и соцсетей. Анализ показал, что основными медиаторами этой связи выступают одиночество и тревожность.

Как сказала один из авторов исследования доктор Анна-Стиина Валлинхеймо, результаты указывают на замкнутый круг: «совы» часто оказываются «социально несинхронизированными» с окружением — их графики не совпадают с активностью большинства, что усиливает чувство одиночества и тревоги. В попытке справиться с этим многие обращаются к смартфонам и соцсетям, однако такие стратегии чаще только усугубляют эмоциональный дискомфорт.

Авторы подчеркивают, что ранее вечерний хронотип и проблемное пользование технологий лишь связывали, но теперь выявлены именно эмоциональные механизмы, в первую очередь одиночество, которые объясняют эту связь. Исследователи призывают сосредоточить профилактику не просто на сокращении экранного времени, а на улучшении эмоционального благополучия молодежи, особенно «сов». Повышение осведомленности о том, что смартфоны и ленты новостей не решают проблему одиночества, а могут ее усугублять, позволит создавать более эффективно помогать молодым людям выходить из замкнутого круга.