Ученые выяснили, в каких парах люди больше ревнуют друг друга

Ревность часто возникает, когда мы боимся потерять значимые для нас отношения. Специалисты из Канады выяснили, действительно ли в интернациональных отношениях партнёры испытывают более сильную ревность, чем в тех парах, где оба человека одной национальности. Результаты этой работы были опубликованы в Journal of Social and Personal Relationships.

Новое исследование проводилось в форме опроса с помощью онлайн-платформы CloudResearch. Участвовали в этом опросе 394 жителя США и Канады, которые состояли в браке или серьёзных отношениях. У 198 добровольцев их романтические партнёры были одной с ними этнической принадлежности, а у 196 человек - другой.

Результаты анализа показали, что в парах с разным национальным составом люди действительно ревновали друг друга больше и переживали при этом более интенсивные эмоции.

Интересно, что различия в уровне ревности между парами с одной национальностью и разными исчезли, когда учёные стали учитывать тревожный тип привязанности. Он выражается в том, что человек боится лишиться любви партнёра или оказаться брошенным. По мнению психологов, именно из-за этого фактора люди в межэтнических отношениях больше ревнуют, так как они чаще сталкиваются с неприятием и осуждением в обществе.

С другой стороны, специалисты обнаружили, что сильное чувство единства у пар, состоящих из людей разных национальностей, защищало их от негативных последствий ревности.