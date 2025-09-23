Мужчины и женщины рассказали, какие фигуры им нравятся больше всего

Для абсолютного большинства россиян (71%) привлекательность фигуры является важным параметром при знакомстве, при этом мужчины вдвое чаще женщин обращают на физическую форму партнера пристальное внимание (29 против 13% соответственно). Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования приложения для знакомств Mamba и онлайн-сервиса фитнеса WowFit, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, большинство мужчин отдают предпочтение выраженной талии и гармоничным пропорциям (44%) или подтянутой спортивной фигуре (36%). Свыше четверти (31%) предпочитают хрупкое телосложение, а каждый пятый (21%) — пышные и женственные формы. Для женщин наиболее привлекательным типом фигуры стала «спортивная, но без лишней накачанности» (37%). В топ также вошли среднее телосложение (31%), высокая стройная фигура (21%) и тело с выраженной мускулатурой (19%).

И мужская, и женская половина респондентов сошлись во мнении, что излишне накачанная фигура вредит привлекательности — такой ответ дали 70% мужчин и 75% женщин, принявших участие в опросе. Для половины из них главная причина заключается в том, что такое телосложение выглядит неестественно; почти треть (32%) убеждены, что бережный подход к фитнесу является более здоровым; а каждый четвертый считает большие мышцы непривлекательными.

Исследование также показало, что почти половина опрошенных (45%) считают регулярную спортивную активность необходимостью для себя и своей второй половинки. При этом каждый четвертый из них убежден, что оптимальное количество нагрузок должно составлять не менее 2–3 часов еженедельно, 15% будут удовлетворены, если их спутники будут тренироваться 3–5 часов в неделю, а 5% — 5 часов в неделю и более.