Когда невесте за 90: почему люди вступают в брак даже в преклонном возрасте

В Москве в 2025 году самой взрослой невестой стала 91-летняя женщина, а самым взрослым женихом — мужчина 96 лет. Кроме того, в столице с начала года зарегистрировали около 1,2 тысячи союзов, в которых жениху и невесте было более 60 лет. Почему даже в таком почтенном возрасте для людей важны брак и семейные отношения, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой.

По словам эксперта, причин для брака в пожилом возрасте может быть очень много. Для кого-то брак в преклонном возрасте, как и отношения в целом, может казаться более надежными, чем в юности. А может быть, дело в наследстве.

Возможно, таким образом они пытаются передать друг другу свое имущество или оставить его какой-то конкретной семье, может быть, общим детям, — объяснила психолог.

А еще вполне может быть, что даже в преклонном возрасте люди могут быть настолько преисполнены чувствами, что испытывают сильное желание узаконить свои отношения.

Иногда бывает в этом возрасте так, что люди уже по привычке считают, что у них еще вся жизнь впереди. Могут быть важны и платье, и праздник, и возможность создать себе настроение, — перечислила эксперт.

Наумова повторила, что «поздние» браки действительно заключают как по рациональным, так и по эмоциональным причинам.

В каждом отдельном случае будет своя причина, по которой мужчина и женщина захотели себе устроить такой прекрасный праздник, — заключила Наумова.

