Почему дети звезд ведут деструктивный образ жизни

Нередко в СМИ появляются неприятные подробности жизни детей знаменитостей. Они ведут деструктивный образ жизни: принимают запрещенные вещества и занимаются их торговлей, злоупотребляют спиртным, наносят себе повреждения и эпатируют публику ярким макияжем, пирсингом, откровенными образами. Почему дети знаменитостей могут испытывать тягу к подобному поведению, «Вечерняя Москва» узнала у практикующего детского и семейного психолога Надежды Резеновой.

Внутренняя боль

Она предположила, что занятость знаменитых родителей (их профессия, продвижение личного бренда и так далее) приводит к уменьшению внимания, которое они могут уделить своим отпрыскам.

«Возможно, такие дети предоставлены на попечение других родственников, гувернанток, нянь или кого-либо еще. И контакт родителя и ребенка становится недостаточно полным, теплым», — считает психолог.

Деструктивное поведение часто бывает следствием проблем в семье. Когда ребенок наносит себе увечья и причиняет боль, это становится физическим проявлением душевной боли, которую он не может эмоционально выдержать.

«Это может быть следствием недостатка тепла, близости, родственных отношений. Кстати, татуирование в каком-то смысле — тоже причинение себе боли, и каждая татуировка несет в себе определенное послание. Поэтому, когда возникают подобные проблемы, нужно в первую очередь смотреть на то, есть ли достаточная теплота, близость между ребенком и его родителем», — отметила собеседница «ВМ».

Вседозволенность и кризис личности

По ее словам, важно быть с ребенком и строгим, и добрым родителем одновременно. Если дети совершают ошибки, они должны знать, что у их поступков должны быть последствия.

«Когда нет понимания, что у действий будут серьезные последствия, формируется некая вседозволенность. Но нужно понимать, что чаще всего это все же происходит из-за какой-то боли. Поэтому стоит посмотреть на отношения между родителем и ребенком, на налаживание контакта между ними», — обратила внимание Резенова.

Дети знаменитостей обычно проявляют свое деструктивное поведение, будучи подростками, молодыми юношами и девушками. Можно сделать вывод, что они так проживают некий кризис, поиск своего места в жизни.

«Чтобы найти его, нужно в правильный момент оттолкнуться от родителя, пройти период сепарации. Но это сложно сделать и обычному подростку. А тем детям, у которых родители популярны и известны, сделать это и найти свое место в жизни еще сложнее», — указала психолог.

По ее словам, известность родителей может приводить к дополнительным сложностям, которые будет испытывать ребенок. И он будет справляться с ними так, как сможет, в том числе ведя деструктивный образ жизни.

«Такое поведение всегда имеет под собой определенную проблему, боль. На мой взгляд, оно может говорить о недостатке чего-либо. Если все потребности ребенка удовлетворены, он уже прожил подростковый кризис, то тяги к деструктивному образу жизни у него не будет», — считает Резенова.

Если же такое поведение продолжается, значит есть боль, и она точно о чем-то сигнализирует, добавила психолог.

Скандальные дети знаменитостей

Сын Вадима Демчога

Причины деструктивного образа жизни, как и его проявления, бывают разными. В некоторых случаях они заканчиваются серьезными последствиями для человека, и известность его родителей их не отменяет. Так, в конце июня 2025 года суд в Москве отправил в колонию сына актера Вадима Демчога, известного по роли в сериале «Интерны». Из материалов дела следует, что 20-летний Вильям Демчог с помощью мессенджера присоединился к группе телефонных мошенников, которые обманули пожилого москвича. Пенсионер перевел на «безопасный» счет более 1,8 миллиона рублей. Демчог обналичил часть этих средств и перевел их злоумышленникам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Сына актера приговорили к двум годам лишения свободы.

Дочь Вячеслава Малафеева

В марте 2020 года дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксению задержали за сбыт наркотиков. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы на срок до 12 лет. Но так как это была ее первая попытка распространения запрещенных веществ, избежать тюрьмы ей удалось. После произошедшего Ксению направили на реабилитацию.

Сын Елены Яковлевой

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис обрел известность не только благодаря родству с именитой артисткой, но и из-за своих татуировок. Его тело практически полностью покрыто рисунками: место им нашлось и на лице молодого человека. Несколько раз он собирался свести татуировки, но дело до этого так и не доходило. В 2019 году Шальных заявил, что его якобы избили на улице из-за намерения избавиться от рисунков, но позднее сказал, что это было всего лишь шуткой.

Сын Никаса Сафронова

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин прославился не только своими музыкальными успехами и проектами в области классического искусства. Многие помнят его по фразе «Я не умру в туалете». В 2019 году пианист, страдавший от лишнего веса, застрял в уборной на борту самолета. Бортпроводники помогли мужчине выбраться из западни. Сейчас проблема избыточного веса уже не беспокоит Затравкина: он похудел на 160 килограммов без обращения к врачам. Он не стал раскрывать свою методику, но заявил, что не обращался к врачам и не принимал препараты для похудения.

Дочь Евгения Кафельникова

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся еще с детства начала свою карьеру в качестве модели и с годами смогла добиться успехов. Однако этот бизнес, как правило, предполагает жесткие требования к внешности. Строя карьеру, девушка довела себя до анорексии. Помимо этого, выяснилось, что Кафельникова подсела на запрещенные вещества. Еще девушка встречалась с рэпером Pharaoh, которого отец модели винил в плохом влиянии на дочь. Через полгода после начала отношений между ними начались публичные ссоры и примирения, которые лишь усугубляли ситуацию. Кафельникова признавалась, что в этот период не было ни дня, когда она была трезва. В конечном итоге она оказалась в психиатрической клинике, прошла курс лечения, затем восстановилась на Бали и спустя время вернулась в Москву. Кафельникова вышла замуж, родила дочь и вернулась в модельный бизнес.

