Выявлен простой способ нормализовать уровень гормона стресса

Чувствуете себя уставшим? Страдаете от вздутия живота и проблем со сном? Возможно, у вас повышен уровень гормона стресса кортизола. Вот как можно с этим справиться.

На самом деле понять, есть ли у вас проблемы с выработкой кортизола, не так-то просто. Для этого вам придётся измерять уровень этого гормона много раз в течение многих дней. Именно таким образом врачи диагностируют заболевания, связанные с изменениями в выработке кортизола.

Ещё больше усложняет ситуацию то, что кортизол высвобождается импульсами примерно каждый час. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что на эффективность выполнения заданий на рабочую память и на сон влияет не количество кортизола, а характер его выработки. Эксперименты на мышах демонстрируют, что при высоком уровне гормона стресса новые навыки осваиваются легче. Однако чтобы они сохранились на долгое время, этот уровень должен снизиться.

Но даже если бы у вас была возможность отслеживать уровень кортизола весь день, это мало что сказало бы о вашем здоровье. Ведь первым делом нужно определить норму этого гормона для отдельного человека, а затем показать, что он превышает эту норму. Никто этого ещё не делал.

Учёные уверены, что хронический стресс вредит здоровью и что его контролирование может сделать жизнь немного лучше. Однако не всегда это связано с уровнем кортизола.

Исследование 2019 года показало, что у пожилых людей, которые три месяца занимались танцами, снизился пиковый уровень кортизола и уровень стресса. Ещё один способ справиться с кратковременным стрессом - объятия. Согласно результатам одной работы, когда студенты получали объятия больше обычного, утренний всплеск кортизола на следующий день у них был ниже. Наконец, прогулка по лесу может снизить уровень кортизола на 53%.

