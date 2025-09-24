Психолог объяснил, почему люди рассматривают прохожих

Это связано с оценкой опасности.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Юлия Куликова-Цай.

«Мы рассматриваем тех, кто идёт вокруг нас, потому что мозг — это такой орган, который постоянно требует информации, и, находясь в пространстве, которое не является на сто процентов безопасным, мы обращаем внимание не только на внешние атрибуты типа дома, деревья, машины и так далее, но ещё и на людей. Мы их рассматриваем с той точки зрения, опасен ли для меня встречный прохожий или нет».

