Стало известно, кто более вынослив на работе

В сети нередко пишут, что представители поколения Z (зумеры) «уходят на обед и не возвращаются», а работодатели считают более надежными миллениалов, которые якобы ценят стабильность и реже сдаются перед стрессом. Эксперты Пермского Политеха рассказали, насколько эти стереотипы соответствуют действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

По словам Галины Черноваловой, доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидата экономических наук, сама общественная риторика формирует у зумеров установки на быструю смену работы. Однако в реальности большинство молодых сотрудников проявляют дисциплину и вполне готовы к нагрузкам — в том числе на производстве, где царит классический авторитарный стиль управления.

При этом особенности мышления поколения Z связаны с интенсивной, но не продолжительной концентрацией внимания.

«Зумеры хорошо справляются с проектными задачами и короткими интенсивными отрезками работы, но хуже переносят монотонный восьмичасовой график», — пояснила Черновалова.

Компании, учитывающие эти различия, получают выгоду. Так, практика неполного рабочего дня позволяет молодым сотрудникам сохранять ресурс и работать продуктивнее: ограниченное время мотивирует их быстрее выполнять ключевые задачи.

Наталья Молодчик, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, отметила, что различия между поколениями нельзя объяснить только историческими обстоятельствами.

«В молодости для человека всегда менее значима профессиональная деятельность, и с возрастом трудолюбие растет. Это связано скорее с жизненным циклом, чем с "эпохой", — рассказала исследователь. — Более того, сегодня наблюдается общее снижение значимости работы как ключевой ценности для всех возрастов».

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Гюзель Селеткова считает, что отказ молодых специалистов от работы — это не лень, а рациональная стратегия сохранения ресурса и профилактика выгорания.

Юлия Неверова, ее коллега по кафедре, добавила: