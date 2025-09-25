Психиатр объяснил рост употребления ненормативной лексики в РФ

Это связано с отражением эмоциональной напряжённости в стране.

Люди пытаются «упростить» общение, но на самом деле это «засоряет язык и мозги». Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Подобного рода выражения на сегодняшний день стали повсеместны. Если когда-то это было прерогативой определённых людей с некой историей, например криминальной, то сегодня такого рода выражениями пестрит интернет. Мат помолодел и дружно вошёл в обиход. Его используют и подростки независимо от половой или религиозной принадлежности. Все используют подобного рода жёсткие выражения. Это такое специфическое отражение эмоциональной настроенности, какой-то эмоциональной напряжённости в стране в целом. Это отражает богатый и разнообразный внутренний мир наших граждан. Для которых подобного рода жёсткие выражения, чёрный юмор должен вроде как упрощать коммуникации. Но на самом деле это изрядно засоряет язык и в итоге засоряет мозги».

Ранее стало известно, что 34% россиян ежедневно ругаются матом. В 2008 году их доля составляла 20%. Согласно результатам опроса, из всех респондентов, использующих в речи ненормативную лексику, 65% составляет поколение зумеров. На вопрос, почему люди матерятся, 59% участников исследования сказали, что потому что «к слову приходится». 37% признали, что такая лексика помогает им «отвести душу», данные опроса опубликовал ВЦИОМ.