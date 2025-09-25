Названы главные минусы отношений, в которых большая разница в возрасте

Психолог Алессандра Араужо заявила, что пары с большой разницей в возрасте могут столкнуться с трудностями. Минусы таких отношений она назвала в беседе с изданием Metropoles.

© Lenta.ru

Как отметила Араужо, у партнеров с большой разницей в возрасте могут быть разные жизненные цели. Также может возникнуть несоответствие интересов и уровней энергии, отметила она.

Кроме того, у более старшего партнера могут появиться проблемы со здоровьем, которые станут предметом для беспокойства. К тому же до сих пор в обществе существуют предрассудки по поводу таких пар. Так, многие люди будут думать, что младший партнер вступил в подобные отношения исключительно ради денег, пояснила Араужо.

Ранее психолог Сильвия Северино рассказала, как вычислить человека, который только притворяется другом. По ее словам, важно обратить внимание на частое использование лести.