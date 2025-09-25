Психолог рассказал, как изменилось отношение россиян к домашнему насилию

Граждане стали меньше «пить и бить».

© unsplash

Кроме того, люди больше не осуждают и не обвиняют жертву в случившемся. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.

«Если кто-то ещё остался из тех, кто считает, что "я сделала что-то не так", то, в общем-то, она может обратиться с вопросом куда угодно, начиная от травмпункта, поликлиники, психологов поликлиники или любой группы поддержки. Все скажут, что ты не виновата. Что с тобой просто случилось плохое и это он виноват, он не прав. То есть именно изменившаяся общественная среда не даст в этом заблуждении находиться. Пить стали меньше — это тоже хорошая новость нашей с вами жизни. Возможно, есть корреляция, надо смотреть. Потому что тяжёлые драки были, конечно, по пьянке, когда не просто вдарил по горячке, а прямо избил. Это больше всего у нас было статистически в новогодние длинные каникулы раньше, пандемия, когда замкнуты были в доме. В целом общество оздоравливается, я бы так это назвала. Пить стали меньше, бить стали меньше».

Ранее стало известно, что россияне стали менее терпимы к домашнему насилию. По данным ВЦИОМ, более половины респондентов убеждены, что даже однократный случай рукоприкладства со стороны партнёра непростителен.

Согласно исследованию организации, в 2019 году доля опрошенных, считающих, что можно не обратить внимания на такие случаи, была 39%, в 2025-м их 28%. Причём чаще такого мнения придерживаются мужчины (37%) и представители старшего поколения. Женщины и молодёжь скорее не готовы прощать домашнее насилие.