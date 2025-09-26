Психолог объяснил, что поможет сделать брак крепче

В Сети завирусилась новость о том, что брак не делает людей счастливее: к таким выводам пришли зарубежные исследователи. При этом пик радости от партнерства приходится на то время, пока влюбленные еще не решили жить вместе. Почему так происходит и как улучшить взаимопонимание в супружестве, разбиралась Москва 24.

© М24

Знаковое событие

Официальный брак не дает значительного дополнительного импульса для счастья. К таким выводам пришли ученые, проанализировавшие личные истории жителей Германии и Великобритании за несколько десятилетий. Результаты работы были опубликованы в Journal of Personality.

Исследователи поставили перед собой задачу выяснить, что именно сильнее всего влияет на ощущение счастья: свадьба, решение жить вместе или сам момент влюбленности. Для этого они отобрали 1 103 человека, которые прошли один и тот же путь: от жизни в одиночестве до переезда к новому партнеру. За их удовлетворенностью жизнью наблюдали в течение пяти лет – в год самого проживания, за два года до и два года после знакового события.

Выяснилось, что брак не давал дополнительного ощущения счастья. Также авторы работы выяснили, что уровень удовлетворенности жизнью достигал максимума именно в тот год, когда люди только принимали решение жить вместе. Их показатели счастья были существенно выше, чем в период жизни в одиночестве.

Чтобы лучше понять, чем это обусловлено, исследователи провели более подробный анализ подгруппы участников. Оказалось, что пик удовлетворенности от жизни люди испытывали тогда, когда имели романтического партнера, но жили по отдельности. Это означает, что ключевой фактор кроется просто в наличии возлюбленного, а не в ведении общего быта.

Исследование также показало, что модель изменения уровня счастья была практически одинаковой для мужчин и женщин. При этом возраст и доход оказали на это некоторое влияние. Люди с хорошим заработком отмечали большую удовлетворенность жизнью за год до переезда. Их благополучие не так сильно снижалось в последующие годы по сравнению с теми, у кого были более низкие доходы.

Авторы работы подчеркнули, что выводы носят наблюдательный характер и не доказывают прямую причинно-следственную связь. Кроме того, результаты могут не полностью соответствовать реалиям стран с иными культурными традициями.

Как сохранить любовь

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев объяснил в разговоре с Москвой 24, что выводы зарубежных исследователей, на первый взгляд, могут показаться обескураживающими. Однако в них отражено не опровержение ценности брака, а точное описание различных фаз развития отношений, которое можно и нужно использовать во благо пар.

«Представленное исследование, по сути, зафиксировало очень важный нейрофизиологический и психологический феномен. Тот самый пик удовлетворенности жизнью, который совпадает с началом совместной жизни, – это вполне ожидаемый результат», – отметил эксперт.

Он объяснил это тем, что в этот период наблюдается максимальная концентрация "биохимического коктейля влюбленности и новизны". Дофаминовая система вознаграждения работает на полную мощность: каждый новый день вместе, обустройство общего быта, совместные планы – все это воспринимается как достижение и награда.

«Параллельно активно вырабатывается окситоцин – "гормон привязанности", который укрепляет чувство единства и безопасности. Психологически этот этап знаменует собой переход от состояния "я" к состоянию "мы", что является одним из самых мощных антидотов от одиночества и повышает субъективное ощущение благополучия».

Исследователи, по словам эксперта, верно подметили, что сам факт формирования пары и решения быть вместе является ключевым событием, а начало сожительства – его ярким физическим воплощением.

При этом формальная регистрация брака не дает такого всплеска, так как к этому моменту основная психофизиологическая "работа" уже проделана.

«Брак – это не про пиковый всплеск эйфории, а про совершенно другую категорию – создание структуры для долгосрочной стабильности, безопасности и совместного развития», – подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что со временем биохимия неизбежно нормализуется и на первый план выйдет психология.

«Прекрасный брак начинается там, где заканчивается действие этого первоначального "коктейля". Это момент, когда партнеры перестают быть просто влюбленными и начинают становиться настоящими союзниками. Секрет долговечности и глубины отношений не в том, чтобы вечно удерживать пик новизны, – это невозможно, а в том, чтобы совместно строить то, что приходит ему на смену: общую историю, ценности, идентичность».

Брак предоставляет платформу для глубокой человеческой связи, взаимной поддержки и личностного роста, которые невозможны в одиночку. Это совместный проект под названием "Наша жизнь", добавил эксперт.

«Чтобы он был успешным, необходимо создать общие ритуалы, которые не зависят от настроения: совместный ужин без гаджетов, вечерние прогулки, обязательные объятия. Важно уметь говорить не только о бытовых проблемах, но и о своих чувствах, страхах и мечтах, поддерживая постоянный "мостик" эмоциональной близости», – посоветовал психолог.

При этом конфликты – это не признак угасания любви, а неизбежная часть совместной жизни двух разных людей. Ключевой навык – не избегать ссор, а научиться правильно из них выходить, "ремонтировать" связь после разногласий, прощать и делать выводы, порекомендовал специалист.

«И, наконец, самое важное – это не растворяться друг в друге полностью, а сохранять собственное "я". Уважение к личному пространству, хобби и друзьям партнера не ослабляет, а, наоборот, укрепляет брак, делая совместную жизнь богаче и интереснее», – подчеркнул Евстигнеев.

Также семейный психолог Олеся Покусаева рассказала Москве 24, что крайне важно, с какими ценностями партнеры вступают в официальные отношения.

«Если они создают семью с одинаковыми установками, такой брак с годами становится крепче и гораздо важнее, потому что это то место, где человеку хорошо, где его поддерживают», – указала эксперт.

При этом она добавила, что у психологов не просто так существует фраза: "Над отношениями нужно работать".

«Очень многие люди, особенно молодые, вступая в брак и сталкиваясь с первыми трудностями, предпочитают разорвать отношения, а не решать проблемы. А ведь крайне важно научиться преодолевать трудности».

При этом, если партнер не разобрался с ними в текущих отношениях, в следующих он получит то же самое, но в другой форме, заключила Покусаева.