Объяснена вера людей в феномен «присесть на дорожку»

Феномен «присесть на дорожку» — это яркий пример того, что в психологии называют ритуалом перехода. Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА в беседе с RT объяснила, почему россияне в это верят.

«Любая поездка, даже кратковременная, — это переход из состояния «здесь и сейчас», из привычной, безопасной среды в состояние «в пути», связанное с неопределённостью. Сам акт путешествия в нашем сознании исторически маркирован как событие, сопряжённое с риском», — отметила психолог.

Таким образом, минута молчаливого сидения выполняет важнейшую психологическую функцию: она создаёт «буферную зону» между двумя реальностями, отметила она.

«Это момент психологического завершения дел дома, прощания с привычным пространством и одновременной внутренней подготовки к предстоящему пути. Это своего рода мост, который помогает психике плавно, а не резко перейти из одного состояния в другое», — добавила Шпагина.

Если говорить о глубинных механизмах, то тут есть проявление архетипической потребности в умиротворении возможной тревоги через простое, повторяемое действие, объяснила психолог.

«Ритуал — это всегда способ дать человеку иллюзию контроля над ситуацией, которая объективно ему неподконтрольна. Мы не можем гарантировать, что дорога будет абсолютно гладкой, но мы можем совершить определённую последовательность действий, которая, как верится, «настроит» реальность на благоприятный лад. С точки зрения нейрофизиологии такое ритуальное поведение действительно может снижать уровень стресса. Простое, осмысленное действие перед стартом сложного предприятия упорядочивает мысли, замедляет дыхание и сердечный ритм, позволяя уйти от паники неизвестности к чувству спокойной собранности», — считает специалист.

По её мнению, также нельзя сбрасывать со счетов и мощный социальный, объединяющий аспект этой традиции. Когда вся семья или компания друзей вместе молча сидят, это акт синхронизации. В этот момент формируется общее эмоциональное поле, чувство «мы», которое особенно важно перед лицом общего «путешествия».

«Это невербальное пожелание друг другу удачи, взаимной поддержки. В современном мире, где ритм жизни постоянно ускоряется, такая традиция становится редкой возможностью для микрогруппы (семьи, друзей) на несколько секунд остановить суету и ощутить единство», — сказала Шпагина.

«Присесть на дорожку» — это далеко не суеверие в чистом виде. Это комплексный психологический инструмент, который помогает современному человеку часто неосознанно справляться с тревогой, маркировать важные жизненные этапы и укреплять социальные связи, заключила психолог.

Ранее директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet) Елена Мазанкина объяснила, как предотвратить осеннюю депрессию.