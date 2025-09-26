Названы эффективные техники преодоления тревожности

Тревога связана с врожденным страхом людей неопределенности и реакцией на вероятную угрозу для будущего. Зачастую человек заранее ожидает негативного исхода любой ситуации, что приводит к ошибочным действиям и чувству вины, а также парализует волю. Справиться с таким состоянием можно с помощью преобразования деструктивных эмоций в опыт, объяснил 360.ru бизнес-психолог, консультант по управлению, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной.

Тревожность берет начало из чувства реакции на воображаемую угрозу, причем из-за этого человек либо совершает ошибку, либо воздерживается от действия, опасаясь негативного исхода. В итоге появляется чувство вины, если действие или бездействие приводят к какому-то вреду – настоящему или мнимому, пояснил специалист.

«Сам по себе переход от тревоги к вине требует ключевого посредника — поведения. Когда тревожное состояние становится чрезмерно интенсивным, оно парализует волю или заставляет действовать импульсивно, под влиянием страха», — отметил Бережной.

Он посоветовал работать с таким состоянием, ориентируясь на установку «тревога как сигнал, вина как учитель». Это означает, что при волне беспокойства нужно сначала спросить себя, чего конкретно я боюсь, а затем выразить тревогу словами как сигнал, а не как приговор.

Если же тревога уже привела к какому-то нежелательному действию, то нужно остановить чувство вины с помощью четкого анализа произошедшего, не углубляясь в самобичевание, отметил Бережной. Он посоветовал воспринимать это не как наказание для себя, а как опыт, который научил чему-то новому. Это поможет понять, что в будущем следует действовать иначе, и преобразовать разрушительный цикл в конструктивный подход. Так человек через тревогу как сигнал научится прибегать к новым действиям, избегая негативных эмоций, причем это позволит разорвать шаблон, по которому ошибки прошлого формируют страх действовать ради будущего, заключил эксперт.

Напомним, до этого психолог также объяснял, что для борьбы с тревожностью важно в первую очередь определить ее вид, так как это чувство может проявляться в двух основных формах. Первая – это ситуативная реакция организма на острое эмоциональное проживание какой-то ситуации, а вторая – это устойчивая модель поведения. В первом случае правильная работа с сигналом может трансформировать его из разрушающего фактора в источник силы для дальнейших действий, а во втором – работа должна вестись с поиском и проработкой глубинных причин переживания.