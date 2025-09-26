Эксперт рассказал о важности эмпатии в рабочем коллективе

Эксперт по когнитивным паттернам, консультант в сфере бизнеса Алексей Бондарев в интервью радио Sputnik предположил, что главным профессиональным навыком в ближайшие годы станет не владение умными алгоритмами, а развитие эмоционального интеллекта.

«Сотрудники знают, что атмосфера в коллективе может вдохновлять, а может уничтожать мотивацию. Например, начальник банка заметил усталость команды от совещаний и сократил число таких встреч вдвое - производительность выросла. Или на заводе идея по оптимизации процесса родилась в курилке, так как там коллеги общались по-человечески, а не по регламенту. Человеческое отношение приносит результат не хуже KPI», - отметил специалист.

По его мнению, доверие, вовлеченность и стремление рождаются только между людьми. Искусственный интеллект может только помогать анализировать данные.