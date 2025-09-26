Россияне ответили, нужно ли жениться ради ребенка

Ещё 32% называют его «желательным».

Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж необходимо, незначительно сократилась (с 38 до 36%). Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Равное число мужчин и женщин продолжают придерживаться традиционного взгляда — 37% и 36% соответственно. Однако компромиссную позицию чаще выбирают женщины (34% против 30%). Полную свободу от формальностей поддерживают 27% мужчин и 24% женщин.

Мужчины с ежемесячным доходом свыше 100 тысяч рублей чаще других настаивают на важности заключения брака перед рождением детей (46%). В то же время среди обеспеченных женщин больше всего сторонниц родительства без регистрации отношений.

В исследовании участвовали 1600 экономически активных граждан из всех федеральных округов России.