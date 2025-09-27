Новая эра: ученые оценили масштаб романов с ИИ

Достижения в области технологий искусственного интеллекта открыли новую эру цифровой романтики, где люди формируют глубокие эмоциональные связи с чат-ботами. Для многих эти ИИ-компаньоны становятся важнейшей поддержкой в борьбе с одиночеством. Несмотря на быстро развивающийся социальный тренд, привлекающий широкий интерес, он остается пока недостаточно изученным.

Этот пробел попытались заполнить исследователи из Массачусетского технологического института. Они проштудировали популярное сообщество Reddit под названием r/MyBoyfriendIsAI, результатами чего поделились в статье на сервере препринтов arXiv. Предметом изучения стали зарождение и развитие близких отношений между ИИ и человеком, а также их влияние на пользователей.

Анализ включает 1506 самых популярных постов сабреддита, в котором состоит более 27 000 участников. С помощью инструментов ИИ их сначала категоризировали по шести основным темам, таким как преодоление потери, затем подвергли повторному анализу для выявления конкретных деталей.

Это позволило количественно оценить переживания и точно подсчитать, сколько пользователей сообщило о ключевых результатах (снижение одиночества, риск эмоциональной зависимости), чтобы определить общее влияние цифровых отношений.

Как оказалось, чувства людей к ИИ часто возникают случайно. Большинство пользователей не искали любви в общении с чат-ботом — отношения развивались непреднамеренно в ходе простого использования технологии в практических целях.

Чуть более четверти пользователей (25,4%) сообщили о явных преимуществах, включая снижение чувства одиночества и улучшение психического здоровья, и только 3% посчитали, что их отношения с ИИ принесли им больше вреда, чем пользы.

Исследование также выявило некоторые риски. Почти 10% пользователей сообщили об эмоциональной зависимости от своего цифрового партнера, а 4,6% с трудом различают ИИ и реальную жизнь. Некоторые пользователи относятся к чат-ботам как к настоящим возлюбленным — вплоть до ритуалов вроде покупки обручальных колец. Избегание реальных отношений стало проблемой для 4,3% пользователей.

Исследователи убеждены, что романтические отношения с ИИ — это не суррогат, а новая социальная реальность, требующая научного, этического и политического внимания.

«Наши выводы требуют создания тонких, не осуждающих подходов, которые выйдут за рамки предположений, что польза и вред взаимодействия человека с ИИ зависят прежде всего от самой технологии. Необходимо защищать уязвимых пользователей, но при этом уважать их право формировать значимые связи способами, соответствующими индивидуальным потребностям и обстоятельствам», — резюмируют авторы.

Защита уязвимых пользователей и уважение их права на поиск смысла должны стать основополагающими принципами следующей эры цифровых отношений, заключили они.