Психолог ответил, почему осенью люди склонны приобретать ненужные лекарства

С приходом осени, когда дни становятся короче, а небо чаще пасмурным, многие люди чувствуют тревогу и неуверенность. Это может приводить к неоправданным тратам на лекарства. Психолог Александр Кичаев замечает, что покупка медикаментов в этот период превращается в своеобразный ритуал для улучшения настроения.

Однако большинство таких покупок совершаются под влиянием общего эмоционального состояния.

Он отметил в беседе с life.ru, что особенно популярны витамины и БАДы. Их эффект во многом основан на плацебо, который помогает улучшить самочувствие. Кичаев сравнивает это с верой прошлых поколений в целебные свойства горчичников и бальзама "Золотая звезда".

Иногда люди стремятся контролировать происходящее вокруг. Покупка лекарств может восприниматься как способ защититься от внешних факторов. В некоторых случаях это действительно работает благодаря эффекту плацебо: сознание убеждается в эффективности препаратов, даже если научных доказательств этому нет.

Чтобы избежать ненужных трат на медикаменты, Кичаев советует:

Составлять список нужных лекарств перед походом в аптеку. Анализировать состав и назначение препаратов. Больше естественного света в помещении. Рассмотреть светотерапию.

Кроме того, он подчёркивает важность физической активности и хобби для снижения стресса и тревожности.