Пять необычных способов поднять настроение на целый день

«Утром просыпаюсь уже уставшей», «День начинается с суеты и стресса», — знакомы такие мысли? Наш разум просыпается раньше тела, хватая нас за руку и увлекая в водоворот тревог, планов и вчерашних переживаний. А то, как мы проводим первые минуты после пробуждения, задает тон всему дню. Но что, если существует способ «перезагрузить» мозг, создать буфер между сном и днем, наполненный не тревогой, а спокойствием и ясностью? И этот способ — арт-ритуалы. Психолог, интегративный психотерапевт Татьяна Макел поделилась некоторыми техниками.

© unsplash

«Они действуют как метла для мусора в нашей голове, работают на уровне правого полушария мозга, отвечающего за интуицию и творчество, и помогают "уговорить" ум успокоиться и настроиться на день. Главное правило: это не про искусство. Это про процесс. Здесь не может быть плохого или хорошего результата. Результат — это ваше состояние. Выделите всего 10-15 минут утром и попробуйте одну из этих пяти практик», — рассказала наш эксперт.

1. Утренние страницы в цвете

В чем суть: классические «Утренние страницы» метод Джулии Кэмерон. Суть его заключается в том, чтобы, пробудившись ото сна, расположиться с комфортом и фиксировать на бумаге все спонтанные мысли, изливая поток сознания до тех пор, пока рукописный текст не достигнет объема в три страницы или более.

«Ключевым аспектом является свобода выражения — не стоит анализировать или оценивать содержание, будь то эмоции, адресованные конкретным людям или ситуациям, описание телесных ощущений, выражение несогласия или мечтания. Важно запечатлевать все, что всплывает в сознании», — уточняет психолог.

Можно усложнить и упростить задачу одновременно. Для этого подготовьте альбом и цветные карандаши, фломастеры или мелки.

Как делать: не пишите слова. Просто выводите рукой по бумаге любые абстрактные линии, фигуры, закорючки. Татьяна:

«Выбирайте цвета интуитивно, те, к которым тянется рука сейчас. Злитесь? Пусть на бумаге будут резкие красные штрихи. Спокойны? Плавные синие волны. Это невербальный дневник вашего настроения. Этот ритуал помогает "слить" напряжение и визуализировать эмоции, не застревая в них».

Психологический бонус: в момент рисования происходит освобождение от непроговоренных эмоций. Вы переносите внутреннее состояние вовне и как бы оставляете его на бумаге, освобождая голову для нового дня.

2. Мандала настроения

В чем суть: мандала (круглый симметричный рисунок) — древнейший инструмент для медитации и сосредоточения. Она символизирует целостность и гармонию.

Как делать: нарисуйте на листе круг (можно обвести тарелку). В центре поставьте точку — это вы, ваше «я» здесь и сейчас.

«От этой точки, не задумываясь, начинайте заполнять пространство круга узорами, линиями, точками, фигурами. Можно повторять один и тот же элемент, создавая ритм. Симметрия не обязательна! Закрашивайте области теми цветами, которые отражают ваше утреннее состояние или то, которого вам не хватает (например, желтый для бодрости)», — советует специалист.

Психологический бонус: рисование в круге успокаивает лимбическую систему мозга, отвечающую за эмоции. Это практика глубокого сосредоточения и возвращения к своему центру, к себе самой перед тем, как мир потребует от вас внимания.

3. Коллаж намерения на день

В чем суть: это быстрый и очень эффективный способ задать тон всему дню. Вместо того, чтобы прокручивать в голове список дел, вы создаете его визуальный, вдохновляющий образ.

Как делать: заранее запаситесь стопкой старых журналов, глянцевых проспектов или распечатанных картинок. Психолог:

«Утром задайте себе вопрос: "Каким я хочу видеть свой день? Какая энергия мне нужна?". Это может быть слово "спокойствие", "энергия", "легкость" или конкретная цель — "успешная презентация". Затем за 10 минут вырежьте и наклейте на лист картинки, слова, фразы, которые резонируют с этим состоянием. Не анализируйте, доверьтесь интуиции».

Психологический бонус: вы переводите абстрактные цели и желания в конкретные визуальные образы. Это работает как карта, которая на бессознательном уровне будет направлять вас в течение дня, помогая оставаться сфокусированной на своем намерении.

4. Акварельная размывка

В чем суть: идеальная практика для дней, когда в голове туман, тревога или непонятная тоска. Акварель — метафора текучести, принятия и отпускания контроля.

Как делать: намочите лист бумаги чистой водой. Возьмите на кисточку любой понравившийся цвет и позвольте краске растекаться по мокрой поверхности, создавая причудливые разводы.

«Можно добавить еще один-два цвета, наблюдая, как они встречаются и смешиваются, создавая что-то новое. Просто наблюдайте. Не пытайтесь что-то изобразить. Если появляются мысли, просто возвращайтесь к наблюдению за танцем красок», — рекомендует эксперт.

Психологический бонус: это практика осознанности и метафора принятия. Мы не можем полностью контролировать течение жизни, как и растекающуюся акварель. Но мы можем наблюдать за этим процессом, находя в нем красоту и покой. Это учит гибкости.

5. Благодарность в образах

В чем суть: практика благодарности известна всем. Но когда мы не просто записываем, а рисуем объект благодарности, мы подключаем более глубокие чувства и эмоциональную память.

Как делать: закройте глаза и спросите себя: «За что я благодарна прямо сейчас?». Психолог:

«Тут речь может идти о чем-то большом (здоровье близких) или маленьком (чашка горячего кофе, лучик солнца на подушке). А теперь просто нарисуйте этот образ. Неважно, насколько он будет "похож". Важно чувство, которое вы вложите в этот рисунок».

Психологический бонус: вы запускаете день с позитивного акцента. Мозг начинает искать хорошее, чтобы завтра было что нарисовать. Это тренировка оптимизма и смены фокуса с проблем на ресурсы.