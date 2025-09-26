Что такое гиперфиксация и почему она опасна для вашей психики

Когда поведением и мыслями начинает управлять «сверхценная идея», которая не ставится под сомнение, следует обратиться к врачу.

В этом случае речь идёт об утрате связи с реальностью, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Гиперфиксация может быть связана и не связана с реальностью. Когда человек понимает, что у него есть навязчивая мысль, навязчивое стремление или поведение. Он психологически подчиняется, но ему не хочется. И человек отчуждается, он говорит, что эти мысли, эти идеи не есть я сам. В этом случае мы говорим о навязчивой гиперфиксации. Второй вариант — это когда человек сращивается с идеями, мыслями, состояниями. Здесь мы говорим о развитии сверхценных идей. И вот когда человек уверен, что эта мысль — это истина в последней инстанции, я должен ей подчиниться, тогда можно говорить о патологии. То есть мысль или идея начинают управлять человеком. Это тревожный звонок, и с этим надо идти к специалисту. Человек со сверхценной идеей — это уже пациент психиатра».

