Москву захватывает движение «женский круг»

Столицу захватывает движение «женский круг». Девушки собираются вместе, чтобы петь, медитировать... Психолог, член Международной ассоциации супервизоров, системных консультантов-психологов и феноменологов Милада Ляпина рассказала «ВМ», что запрос возник из-за тревожащих внешних факторов.

Еще в древности женщины собирались вместе для проведения разных ритуалов. Например, водили хороводы, плели венки и гадали. Словом, проводили время в своем кругу, делились опытом и энергией.

Современные «женские круги» предлагают разнообразие активностей. Можно, например, поиграть на металлических чашах, по которым ударяют специальной колотушкой. Или отлить свечу, заряженную на «наполнение любовью». Еще можно провести несколько часов, закутавшись в гамаке, спрятавшись от сурового мира, или вместе с подругами ночь напролет сочинять фантастические истории с собой в главной роли. Вот такие практики набирают популярность.

«Когда в мире кризис, то женщины — как хранительницы семейных связей и жизни — начинают собираться вместе. И в своем кругу восстанавливают то, что разрушается снаружи, — чувство опоры и безопасности, — делится Милада. — Если в большой системе неспокойно, то малые ищут способы восстановить равновесие. Женский круг становится местом, где каждая может почувствовать: "Я не одна", — а напряжение выплеснется и потеряет разрушительную силу».

За энергию плати

Казалось бы, что тут такого? Безобидные глупости. Но дело в том, что участие в «женском кругу» стоит денег — и немалых. Например, в одну из самых популярных московских студий можно записаться на четырехчасовой сеанс за 7 тысяч. Еще основательницы «женских кругов» за большие деньги продают в соцсетях курсы, видео, аудио. Девушки «подсаживаются» на положительные эмоции, которые дают практики, а предприимчивые гуру этим пользуются.

Одна из читательниц «ВМ» Анна Васенкова поделилась своей историей. Девушка следила за блогером, которая позиционировала себя как эксперта по раскрытию женской энергии и давала «концерты» для своей публики.

Чуть позже ее вниманием завладела гуру, которая обучала правилам счастливой жизни. Но, по словам читательницы, от нее было больше вреда, чем пользы. Эксперт позволяла себе резко высказываться о весе клиенток.

«Мне казалось, что гуру искренне хочет помогать людям. Она так увлекательно описывала практики. Но потом я поняла, что она — лишь хороший продажник, — отмечает Анна. — Поэтому теперь хожу только к дипломированным специалистам, если есть необходимость».

Есть ли польза?

Психологическое сообщество признает пользу музыкальной и арт-терапии. Главное, чтобы специалист был грамотным. Интегративный психолог, телесный терапевт Татьяна Гордеева считает, что важен индивидуальный подход.

— Я помогаю с помощью телесной терапии. Делаю акцент на упражнениях для спины, смотрю, есть ли там зажимы. Помогаю расслабиться. У Татьяны также есть вокальное образование, поэтому в последнее время она стала объединять эти две стези.

— Когда человек поет или просто громко говорит, то слышно, какие у него есть комплексы, страхи, — говорит Татьяна. — Также в нашей культуре не принято произносить лишнее слово, многие держат эмоции в себе. Люди в основном молчуны. А после проговаривания каких-то ситуаций приходит освобождение.

Прямая речь

Наталья Искра, кандидат психологических наук, детский и семейный психолог, преподаватель УЦ им. Н. П. Бехтеревой:

«Нестабильная обстановка в мире может привести к повышению веры в необычное, недоказанное, другими словами, сказочное. Однако "женский круг" — это не только возможность восстановить энергию, но и общение в своем кругу, повод для дружбы. Кроме того, участницы двигаются под музыку, а терапевтичность танцев доказана во многих исследованиях».

Выпей золу, чтобы раскрыть потенциал

В «женском кругу» девушки участвуют в так называемых трансформационных играх. По словам создателей, они являются инструментом наблюдения за закономерностями случайных событий в жизни. Участницы путешествуют по разным стихиям и космическим пространствам и близко к сердцу принимают то, что происходит во время игры.

Вскоре пройдет целый фестиваль «женского круга». В него войдут: знакомство с лидерами мужских сообществ, общение с топ-мастерами по женской энергетике, прослушивание живой музыки, смехотерапия и изысканный ужин. Стоит такое удовольствие, конечно же, недешево — от 10 тысяч рублей. Но есть и премиумпакет от 25 тысяч рублей.

Набирают в столице популярность очищающие церемонии родом из Коста-Рики. Во время духовного ритуала участницы пьют напиток из чистых какао-бобов. После этого обязательно нужно помедитировать. Считается, что церемония помогает девушкам избавиться от негативной энергии в области грудной клетки, поэтому ее даже рассматривают как лечебную.

Особо рьяные энтузиастки могут поучаствовать в церемонии рапэ — шаманской сакральной практике народов Латинской Америки. Во время такой встречи женщины пьют тонко измельченную смесь из листьев, золы священных деревьев, корней и семян. Этот странный коктейль якобы помогает им очистить сознание, повысить количество энергии и улучшить концентрацию внимания.

