Эксперт объяснил, почему нельзя увлекаться психологическими терминами

Многие люди привыкли объяснять любые проблемы детскими травмами, искать у себя симптомы различных психических заболеваний и с легкостью ставить диагнозы бывшим возлюбленным. Однако не стоит слишком часто увлекаться терминами из области психологии. Такой совет в большом интервью проекту «Сноб» дал врач-психотерапевт Михаил Бурдин.

Типичный пример психоцентризма, по его словам, — корпоративные курсы снижения стресса за счет развития «навыков осознанности». Людям предлагают «изменить свое отношение» и «преодолеть негативное мышление» вместо того, чтобы улучшить их условия труда.

Кроме того, есть тенденция — объявлять безработных людьми, страдающими от психологических проблем, которым нужно в первую очередь разобраться с головой, продолжил эксперт.

«То есть нужно не рабочие места создать, а обеспечить безработных навыками психологической самопомощи, чтобы они могли встроиться в существующую экономическую модель неолиберализма», — сказал Бурдин.

Сосредоточившись на психических процессах, современный человек начинает недооценивать социальные — безработицу, неравенство и так далее. Весь фокус переносится на внутренний мир, заключил психотерапевт.

Врач-психотерапевт Наталья Бирина до этого предупредила об опасности бесконтрольного приема нейролептиков.

Специалист подчеркнула, что лекарства могут как спасать, так и вредить в зависимости от того, как пациент к ним относится. Так, например, самоназначение нейролептиков грозит нейролептическим синдромом — такие препараты нельзя принимать без назначения врача.