Названы простые способы пережить позор

Выяснилось, какие способы помогут человеку справиться с чувством стыда за неловкий поступок. Как указала практикующий психолог Анна Гусева, самое главное не погружаться в стресс и социофобию, ибо это грозит дальнейшим посттравматическим синдромом. А именно - постоянными переживаниями, головными болями и даже избеганием ситуаций, напоминающих о происшествии.

«Мы начинаем придирчиво изучать себя, сравнивать с другими и так далее. В этом случае важно отследить свои симптомы до, во время и после неприятной ситуации. Возникает ли тревога, ощущаете ли вы чрезмерный или необоснованный страх, делаете ли всё нужное и ненужное, чтобы избежать ситуации», - цитируют Гусеву «Известия».

Она добавила, что обычно период заживления душевных ран у взрослых тянется на протяжении полугода, у детей данный процесс может быть дольше.

«Хочу обратить внимание на то, что стыд - это весьма действенный инструмент для манипуляций. И недоброжелатели не замедлят им воспользоваться, если вы застреваете в неприятной для вас ситуации, продолжаете думать о ней. Таким образом, вы просто способствуете ее дальнейшему развитию. Благодаря зеркально-нейронным связям люди считывают ваши эмоции и переживания. Так что вы будете постоянно напоминать о своем конфузе, подсознательно раздувать ситуацию, превращая ее в ядро для провокации», - предупредила психолог.

Как заметила Гусева, для переживания чувства позора имеются простые аффирмации. «Например, вы перед зеркалом говорите:

«Какой я хороший, молодой и красивый», повышая свою самооценку. Также используйте когнитивные техники. Выискивайте аргументы за и против своей вины, как будто вы играете роль и адвоката, и прокурора. Полезно посмотреть на ситуацию с двух сторон. Бывает, что даже досадная оплошность оборачивается плюсом», - объяснила она.

Помимо этого эксперт рекомендует использовать эмоциональные практики: техники массажа, медитации, спа-процедуры. Также надо максимально «прожить» чувство стыда - самому или с помощью специалиста и с поддержкой сочувствующих людей.