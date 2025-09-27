Страх потери близкого человека: что такое танатофобия и как ее преодолеть

Потеря близкого человека — одно из самых сильных переживаний, которое способно вызвать глубокое беспокойство еще задолго до реального события. Такой страх называют танатофобией, и он проявляется в постоянном чувстве тревоги, связанной с возможным уходом кого-то важного из жизни. Нередко эта фобия вызывает панические атаки, учащенное сердцебиение, тремор конечностей и головокружение. «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Антона Бека, почему возникает танатофобия и как с ней бороться.

Почему возникает танатофобия

По словам врача, одной из причин танатофобии может быть желание все контролировать. А смерть никому не подвластна, поэтому мысль о ней вызывает у человека огромный страх.

В таком случае танатофобия — не про любовь к близким, а про страх тотальной потери контроля и неспособность принять единственный неизбежный закон вселенной, который гласит, что у всего есть свой конец. Человек может терроризировать своих близких тотальным контролем, и это приводит к тому, что мозг начинает сам изводить своего хозяина картинками ужасов смерти его близких. Например, если мама пытается контролировать каждый шаг своих детей и не понимает, что они рано или поздно вырастут, то мозг таким образом реагирует, и результатом становятся навязчивые мысли и негативные образы, постепенно превращающиеся в психоэмоциональный стресс, — пояснил психотерапевт.

Кроме того, эксперт отметил, что танатофобия может возникать, если у человека есть невыраженная обида или гнев на своих близких.

Например, женщина живет только ради мужа и детей, пытается быть идеальной мамой и женой, а они это не ценят. Она чувствует недооцененность своих усилий и самоотверженности, направленной исключительно на благополучие семьи. Подсознательно эта эмоция порождает чувство несправедливости, перерастающее в тревогу, и мозг ей рисует, что близкие умрут, но так и не оценят ее старания, — сказал Бек.

Эффективные техники преодоления страха смерти

Психотерапевт объяснил, что единственный верный способ преодолеть танатофобию — признать, что все заканчивается, в том числе и человеческая жизнь. Для этого подойдет психологическая техника под названием «худший сценарий».

Если у человека умрет мама, то это, безусловно, огромное горе и потеря. Но его жизнь продолжится, первое время он будет страдать, но это не продлится бесконечно долго. Любое горе заканчивается, даже у страданий есть свой конец. Это и есть техника «худший сценарий», — сообщил собеседник «ВМ».

Также с танатофобией эффективно борется метод под названием «моя фантазия».

Нужно представить, что у вас есть, например, фантазия, что ваша мама заболеет смертельным заболеванием или дети попадут в беду, которая угрожает их жизни. Необходимо сказать вслух, что это ваша фантазия. Когда вы произнесете это, то внутри произойдет щелчок — и станет спокойнее. Вы перестанете воспринимать свою фантазию как реальные события. Отмечу, что люди с тревожными расстройствами часто любят фантазировать, придумывать негативные события в своей жизни и безоговорочно в них верить. Нужно признать, что это обман мозга и мой личный фильм ужаса в голове, который нереален, — посоветовал Бек.

