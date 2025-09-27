Как мечтания помогают карьерным озарениям

Известно множество историй о людях, чьи идеи стоимостью в миллиарды долларов пришли к ним в момент озарения. Джулия Чайлд написала свою первую кулинарную книгу в 50 лет, Сара Блейкли создала бренд Spanx, а Джефф Безос, оставив успешную карьеру на Уолл-стрит, вложился в развитие Интернета. Такие озарения — внезапные идеи, меняющие самовосприятие, способны наполнить жизнь новым смыслом, создавая уверенность и мотивацию.

© Naukatv.ru

Иногда прозрение возникает после значимого события, как у человека, пережившего теракт, который решил стать врачом. Но иногда оно приходит внезапно, без предвестников.

«Я давно интересовался феноменом озарений, но не знал, как его изучать, и боялся трудностей, связанных с новым направлением. Теперь я рад, что наконец-то решился изучить этот феномен. Прозрения — одни из самых запоминающихся психологических событий в жизни человека. Мои исследования помогают понять, когда и почему они происходят и как влияют на карьеру, уверенность в себе и лидерские качества», — сказал Эрик Дейн, профессор организационного поведения в Школе бизнеса Олина в Сент-Луисе.

В новом исследовании, опубликованном в Journal of Management, Дейн и его коллеги исследовали, как люди могут развить способность переживать яркие озарения, изменяющие их восприятие работы.

Согласно результатам, такие озарения можно активировать, с помощью процесса «мечтания о решении проблем».

Исследование включало 155 студентов MBA и метаанализ нескольких других исследований студентов бизнес-школ, стремящихся стать лидерами.

Результаты показали, что люди, склонные к мечтаниям о решении проблем, испытывают более яркие озарения, связанные с работой. Это особенно верно для тех, кто предпочитает решать сложные задачи, не поддающиеся простым решениям. Такие люди любознательны и склонны к поиску новых знаний, и их блуждание мыслей помогает находить нестандартные решения.

Исследователи обнаружили, что именно сочетание этих двух процессов — решения проблем, мечтаний и ощущения необходимости решать проблемы — делает людей склонными к переживанию особенно сильных озарений.

«Блуждание мыслей отвлекает от привычных решений и способствует творческому подходу. По сравнению с работой над проблемами более осознанным и формальным образом, мечтательность при решении проблем может быть особенно свободной и игривой — качества, полезные для решения проблем. Это помогает отказаться от предвзятых убеждений и мыслить гибко, открывая путь к глубоким озарениям», — отметил Маркус Бэр, заместитель декана по обучению в Университете Олина.

Дейн подчеркивает, что создание пространства для свободного размышления о карьере помогает добиться глубокого понимания жизненных целей и преодолеть противоречия.

В одном из исследований, описанных в статье, исследователи провели семинары, на которых участники размышляли о важных событиях в своей жизни и своем наследии в контексте карьеры. Во время таких упражнений люди, склонные к мечтаниям, переживали более яркие озарения, что помогало им достигать большей карьерной целеустремленности.

Другие исследования включали индивидуальные коучинговые сессии, которые стимулировали самоанализ и исследовательскую активность. Эти сессии тоже подтвердили связь между мечтаниями и сильными озарениями, что в свою очередь приводило к большему ощущению цельности в карьере.