Психологи нашли способ повысить уровень счастья

Новое исследование, опубликованное в Journal of Macromarketing, показало: выбор в пользу более простого образа жизни — снижение потребления и акцент на отношения и сообщество — связан с повышением уровня счастья и ощущения жизненной цели. Наибольший эффект проявляется, когда стремление к «простоте» усиливает ощущение социальных связей, личностного роста и участия в жизни общества, пишет Рsypost.

Интерес к подобным практикам в мире «глобального севера» растет на фоне экологических проблем и токсичных моделей потребления. По данным ООН, с 2000 по 2019 год мировое потребление выросло на 66%, утроив показатели 1970-х и достигнув 95,1 млрд тонн. Добровольное стремление к простому и минималистичному образу жизни рассматривается как возможный ответ, предлагая искать удовлетворение не в вещах, а в общении, концентрации на пользе обществу, самодостаточности и личностном развитии.

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) — профессор Роберт Айткен и доцент Лиа Уоткинс — проанализировали данные 1643 участников проекта «Стиль жизни потребителей Новой Зеландии». Выборка отражала население страны по полу, возрасту, доходу, образованию и этнической принадлежности.

Для измерения использовалась шкала из 21 элемента: сокращение потребления ресурсов, покупки у местных производителей, выращивание пищи, самодостаточность, участие в жизни сообщества и пр. Анализ позволил выделить пять ключевых параметров: ресурсы, покупки местных продуктов, вклад в сообщество, материальный минимализм и автономность. Измерялись два типа благополучия — гедоническое (счастье и удовлетворенность) и эвдемоническое (цель и самореализация).

Оба показали положительную связь с простотой, особенно при акценте на сообщество и обмен ресурсами.

Отмечено и гендерное различие: у женщин связь между стремлением к разумному потреблению и благополучием оказалась сильнее, чем у мужчин. Возраст и доход существенной роли не сыграли.

Авторы подчеркивают: простая жизнь способствует не только экологической устойчивости, но и улучшению социальных связей, а также психологическому удовлетворению. Однако для понимания того, какие именно психические механизмы лежат в основе этого эффекта, нужны дальнейшие исследования.