Ученые назвали «серьезную проблему для общества»

За последние двадцать лет число американцев, ежедневно читающих для удовольствия, снизилось почти в два раза. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале iScience.

© Газета.Ru

Исследователи проанализировали данные масштабного опроса о распределении времени, который проводит Бюро переписи населения США. В выборку вошли более 236 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше за период с 2003 по 2023 год. Оказалось, что если в начале двухтысячных около 27% респондентов ежедневно уделяли время книгам, журналам или электронным изданиям, то к 2023 году — лишь 16%.

«Это не временное колебание, а устойчивое сокращение примерно на 3% в год», — отметила соавтор статьи Джилл Сонке из Университета Флориды.

При этом те, кто продолжает читать, стали посвящать занятию чуть больше времени: среднее значение выросло с 1 часа 23 минут до 1 часа 37 минут в день. Исследователи называют это «поляризацией»: одни группы населения читают больше, тогда как многие вовсе отказались от чтения.

Ученые связывают спад интереса с цифровыми развлечениями, ограниченным доступом к библиотекам, а также снижением свободного времени из-за экономических и социальных факторов.

Авторы подчеркивают, что чтение — это не только культурная ценность, но и фактор общественного здоровья: оно улучшает когнитивные навыки, снижает стресс и способствует долголетию.