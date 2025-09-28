Три вещи, которые помогут радоваться жизни даже в старости

Как известно, всех богатств мы за собой не унесем, поэтому важно не только сколотить капитал, но и научиться радоваться нематериальным вещам. Автор канала «Психология» предлагает три варианта, которые помогут вам в пожилом возрасте. В первую очередь, не стоит забывать, что мы социальные существа. Нам нужно общаться с родственниками и друзьями, искать новые знакомства. Старайтесь поддерживать связи и сохранять добрые отношения с теми, кто вам дорог.

Не забывайте заниматься тем, что нравится, и искать новые увлечения. Сегодня мир полон разных занятий, которые доступны людям в любом возрасте и любом состоянии. Начните вышивать, рисовать, готовить или просто прогуливаться по улице ежедневно. Поставьте себе жизненную цель. Может быть, вы хотите увидеть взросление правнуков, что-то построить или сделать — это может быть что угодно. Главное — идти к этой цели и не думать, что возраст станет помехой. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, почему пожилым людям не стоит постоянно ждать звонка внуков. Вы сами должны быть для себя опорой, в которой основа — это вы, а не бесконечное ожидание.