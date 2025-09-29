Психолог поделилась секретами идеального свидания

При подготовке идеального свидания важно учитывать, на каком этапе находятся отношения — только начались или уже долго длятся. Об этом kp.ru рассказала психолог Антонина Ермолова.

© Газета.Ru

«Что касается первого свидания или романтических встреч на начальных этапах отношений, думаю, главный залог успеха здесь — искренность. Часто знакомство превращается в обмен социальными масками, поэтому нужно попробовать выйти за их рамки. Для создания связи лучше делиться на свидании чем-то личным (но не интимным)», — отметила эксперт.

Результаты исследования сервиса знакомств Teamo, с которыми ознакомилась газета «Известия», до этого показали, что среди опрошенных россиян 21% когда-либо сбегал с первого свидания, и при этом большинство из них об этом не жалеют.

Если партнеры давно строят отношения, Ермолова советует делать ставку на общие впечатления и выбирать занятия, где можно проявить командную работу или освоить что-то новое. Тем, кто хочет сходить на свидание ради разнообразия или возвращения страсти, психолог порекомендовала найти совместные задачи и легкие испытания.

Результаты совместного исследования приложения для знакомств Mamba и онлайн-сервиса фитнеса WowFit, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показали, что для абсолютного большинства россиян (71%) привлекательность фигуры является важным параметром при знакомстве, при этом мужчины вдвое чаще женщин обращают на физическую форму партнера пристальное внимание (29 против 13% соответственно).