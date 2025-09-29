Какие зависимости пришли на смену алкоголизму благодаря технологиям

Кажется, что поколение Z совершило революцию в потреблении: продажи алкоголя и сигарет падают, а здоровый образ жизни стал популярным. Но статистика обманчива. Вредные привычки не исчезли — они просто сменили обличье. Там, где раньше стояла рюмка, теперь появился стильный вейп. Вместо перекура — бесконечный скроллинг ленты в соцсетях. Вместо посиделок с друзьями за бутылкой вина — вечер с ИИ-собеседником, который всегда поймет и поддержит.

Российский рынок алкоголя переживает небывалую трансформацию: продажи слабоалкогольных напитков за последний год рухнули на 89,1 процента, а общий рынок сократился на 14,4 процента. Эти цифры свидетельствуют о новом тренде — осознанном потреблении и формальном отказе от традиционных вредных привычек. Но так ли чиста эта картина? Пока статистика фиксирует «трезвость» поколения Z, социологи отмечают другую эпидемию: зумеры массово меняют алкоголь и сигареты на вейпы, бесконечную ленту соцсетей и зависимость от цифрового одобрения.

Старые пороки вытесняются новыми, куда более незаметными и поэтому — коварными. Как «классические» вредные привычки прошлых поколений сегодня мутируют в новые — зумерские и что эта метаморфоза говорит о нас самих?

Внутренний заем ценой здоровья

Поколение зумеров демонстрирует радикальный сдвиг в потребительском поведении в сторону осознанного потребления. Согласно опросу, здоровье стало главной ценностью для 51 процента респондентов в возрасте 16–22 лет. Этот осознанный подход ярко проявляется в сфере питания: молодые люди скрупулезно изучают состав продуктов, избегая избыточного сахара, консервантов и искусственных красителей. На смену классическим сладким газировкам приходят функциональные напитки: холодный кофе, смузи и вода с витаминами. Однако и здесь есть свои подводные камни: мощным трендом стали энергетики, позиционирующие себя как рабочий инструмент.

Регулярное употребление энергетиков приводит к системному истощению ресурсов молодого организма, — объясняет «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Никитина. — Энергетики не дают энергию, а лишь принудительно задействуют внутренние резервы, заимствуя силы у организма. Особую опасность представляет сочетание высоких доз кофеина и таурина с недостатком отдыха и низкой физической активностью — это приводит к истощению нейромедиаторов и нарушению работы нервной системы.

Как подмечает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Никитина, у подростков система стрессового реагирования еще не сформирована окончательно. Регулярная искусственная стимуляция нарушает естественное развитие этих систем, что может привести к раннему истощению надпочечников, нарушениям сердечного ритма и повышенной тревожности. Формируется порочный круг зависимости, когда без стимулятора организм уже не способен мобилизоваться естественным образом.

Стильный обман легких

Статистика действительно фиксирует резкое сокращение потребления традиционного алкоголя и сигарет. По данным исследований, зумеры тратят на алкоголь в семь раз меньше, чем миллениалы в их возрасте. Однако за внешней «трезвостью» скрывается переход к новым формам зависимости. Объем рынка электронных сигарет к 2025 году оценивается в 45 миллиардов долларов, а к 2037 году может превысить 1 триллион долларов.

Производители целенаправленно используют маркетинговые стратегии, ориентированные на ценности поколения Z. Устройства стилизуются под технологичные гаджеты: флешки, ручки или блеск для губ. Широкий спектр сладких вкусов, от конфет до экзотических коктейлей, маскирует неприятные ощущения. Акцент на экологичном имидже и цифровой интеграции создает иллюзию контроля над привычкой. Все это формирует обманчивое впечатление безопасности, приводя к глубокой психологической и физической зависимости.

Уже более 5 миллионов россиян пристрастились к «электронкам». Их используют повсеместно: в машинах, на работе, дома и даже в спортзале между подходами.

Вейпы не являются безопасной альтернативой сигаретам, — предупреждает врач-терапевт Ирина Никитина. — Помимо никотина в их составе содержится глицерин, который может оседать в легких, обволакивая стенки и нарушая их функцию. Сам факт вдыхания и состав вещества все равно оказывают негативное воздействие на дыхательную систему, а долгосрочные последствия до конца не изучены, но уже вызывают тревогу мирового медицинского сообщества.

Появился и новый диагноз — «болезнь вейперов», вызывающая поражение легких. В период с 2019 по 2020 год в США было зарегистрировано 2807 случаев заболевания, включая 68 летальных. В России пока зафиксировано лишь два случая, но потенциальная опасность беспокоит общественность.

Осознание масштабов проблемы уже побудило власти к действиям. Нижегородская область может стать первым регионом с полным запретом продажи вейпов. Идея получила поддержку на самом высоком уровне — президент России Владимир Путин одобрил инициативу на встрече с губернатором региона Глебом Никитиным.

От химических стимуляторов — к цифровым

Пока взрослые спорят о вреде энергетиков, зумеры незаметно погрузились в новый тип зависимости — цифровую наркоманию. Бесконечный скроллинг роликов короткого формата стал для многих не развлечением, а полноценной заменой реальности: по данным исследования Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», 43 процента зумеров тратят на просмотр роликов более часа в день, а 9 процентов и вовсе признались, что смотрят контент практически все свободное время. Еще более тревожный сигнал прозвучал от китайских ученых, заявивших, что эта зависимость разрушительнее алкогольной.

Исследователь Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Алиса Годованец призывает не уравнивать это влияние с нейротоксичностью алкоголя, но подробно описывает деструктивный механизм воздействия коротких роликов.

Они формируют мощнейшую поведенческую зависимость через систему «переменного подкрепления». Мозг пользователя, постоянно ожидая желанный «удачный» ролик, погружается в состояние непрерывного поиска, что провоцирует постоянный и хаотичный выброс дофамина — нейромедиатора удовольствия, — рассказывает «Вечерней Москве» эксперт. — Это подтверждается и данными исследований: у зависимых пользователей фиксируется снижение чувствительности к потерям и повышенная импульсивность. Проще говоря, человек начинает принимать необдуманные решения не только в ленте, но и в реальной жизни, так как его система вознаграждения работает со сбоями. Это сближает такое состояние с игроманией.

Опасность, по мнению эксперта, в том, что этот формат напрямую атакует когнитивные функции: ослабевает концентрация внимания, способность к анализу и критическому мышлению. Мозг, привыкший к постоянной смене сверхсильных стимулов, теряет способность концентрироваться на задачах, требующих длительного усилия: учебе, работе, чтении.

И хотя в отличие от алкоголизма эти изменения обратимы, для восстановления нормальной работы мозга требуются сознательные усилия и «цифровая гигиена», — предупреждает Алиса. — Без этого пользователь рискует оказаться в ловушке клипового мышления, где способность к глубокой мыслительной деятельности систематически подавляется.

Виртуальная любовь

Если короткие видео крадут внимание и разрушают концентрацию, то следующая ступень цифровой зависимости предлагает нечто более тревожное — подмену человеческого общения. Пока одни зумеры бесконечно скроллят ленту, другие предпочитают живому диалогу разговоры с искусственным интеллектом. Новейшие ИИ-компаньоны превратились в виртуальных друзей, терапевтов и даже романтических партнеров.

Так, прямо сейчас в соцсетях набирает популярность тренд, который на первый взгляд кажется странным, но крайне показательным: молодые люди создают с помощью нейросетей реалистичных виртуальных девушек и выкладывают видео с ними, чтобы «похвастаться» своей киберпассией, успокоить родителей, показав им несуществующие отношения или просто стать частью популярной идеи. «Прикол» стал настолько массовым, что некоторые платформы даже запустили специальный фильтр, добавляющий фейковых девушек в видео.

Шутки-шутками, но что такие тенденции говорят о кризисе общения среди современ ного поколения и в особенности молодых мужчин?

Кандидат биологических наук, психолог Екатерина Трофимова, усматривает в этом тревожное отражение современной реальности — настоящей эпидемии одиночества в цифровую эпоху. Парадокс нашего времени в том, что, обладая технической возможностью связаться с миллионами людей по всему миру, многие сознательно выбирают искусственных голосовых помощников — по сути, говорящее зеркало, способное отражать лишь наши собственные мысли и установки.

Вторым ключевым фактором эксперт называет навязанную потребность в социальном соответствии. Екатерина Трофимова предупреждает о главной опасности виртуальных отношений — формировании искаженного представления о реальных отношениях.

ИИ-партнер всегда доступен, предсказуем и соглашается с пользователем, что создает нереалистичные ожидания от живого общения, — поясняет эксперт. — Понимаете, настоящие отношения требуют компромиссов и умения преодолевать разногласия, тогда как привычка, сформированная общением с идеальным цифровым собеседником, заставляет воспринимать любые конфликты как недопустимые.

Трофимова называет такое общение «временным костылем», допустимым для некоторых «изолированных» групп — пожилых или людей с повышенной социальной тревожностью, но предупреждает и о рисках длительного использования.

Это и добровольная изоляция, и перенос завышенных ожиданий на реальных людей, и эмоциональная зависимость от цифрового одобрения. Когда искусственный интеллект становится самоцелью, настоящая цель — реальные отношения — неизбежно уходит на второй план, — констатирует психолог.

По ее словам, ИИ-компаньон может быть как тренажером, так и камнем на вашей шее, усугубляющим одиночество.

Без четких правил взаимодействия с этой новой реальностью мы рискуем получить деградацию социальных навыков и массовый отрыв от реальности, — заключает Трофимова.

Парадокс современности заключается в том, что поколение, провозгласившее осознанность своим главным принципом, оказалось в плену иллюзии контроля. Мы скрупулезно изучаем состав продуктов, но остаемся слепы к тому, как цифровые технологии незаметно перестраивают архитектуру нашего сознания. Гордясь трезвостью, мы не замечаем, как заменяем ее новой формой интоксикации — цифровой.

Власти постепенно начинают реагировать на очевидные угрозы — такие как вейпы или энергетики, — но оказываются беспомощными перед лицом других. Как законодательно ограничить зависимость от коротких видео, которая формирует клиповое мышление? Какие нормы могут регулировать отношения человека с ИИ-компаньонами? Пока общество ищет ответы на вопросы, целое поколение становится участником глобального эксперимента по цифровой адаптации, с непредсказуемыми последствиями для ментального здоровья, социальных связей и будущего человеческой коммуникации.

СПРАВКА

Парасоциальные отношения — это односторонняя эмоциональная привязанность к медиаперсонам: блогерам, инфлюенсерам, селебрити или даже виртуальным ИИ-персонажам. В отличие от обычной дружбы эти отношения существуют только в сознании зрителя — он знает все детали жизни кумира, в то время как кумир не подозревает о его существовании. Зумеры проводят часы в соцсетях, просматривая сторис, прямые эфиры и посты медиаперсон. Мозг воспринимает эту асимметричную коммуникацию как реальное общение, провоцируя выброс окситоцина — гормона привязанности. Возникает иллюзия близости: «он говорит именно со мной», «мы понимаем друг друга». При этом виртуальная близость вытесняет потребность в реальных социальных связях, хотя односторонние отношения не дают взаимной поддержки.

МНЕНИЕ

Границы одиночества

Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета:

В современном обществе все чаще звучит критика в адрес поколения зумеров: их обвиняют в инфантильности, излишней привязанности к гаджетам и нежелании «вкалывать» по старинке. Однако если взглянуть на ситуацию комплексно, становится очевидно, что мы наблюдаем не деградацию, а масштабный культурный сдвиг. Молодежь сегодня сознательно отказывается от многих деструктивных моделей поведения прошлого: заметно меньше потребляет алкоголь и наркотики, более осознанно подходит к питанию, считая калории и БЖУ, культивирует ценность работы не на износ, а с балансом. Зумеры не просто так решили жить иначе — они активно внедряют в свою жизнь научно обоснованные практики. Правильный сон, спорт, здоровое питание — это не мода, а осознанный выбор, подкрепленный данными. Однако у этой медали есть и обратная, крайне тревожная сторона. Стремление к оптимизации жизни и гипертрофированная защита личных границ привели к тотальному кризису живого, спонтанного общения. Опасность в том, что нарастающую нехватку коммуникации молодые люди начинают компенсировать за счет ИИ, эмоционально привязываясь к игровым персонажам или чат-ботам. Существует реальный риск, что в будущем прямое человеческое общение может стать редкой привилегией или даже будет восприниматься как нечто архаичное и неудобное, подобно чтению книг в антиутопии Рэя Брэдбери. Поэтому бич зумеров — в катастрофическом проседании навыка прямой коммуникации. Следующим этапом их развития, после усвоения правил ЗОЖ, должно стать такое же осознанное и научно выверенное обучение общению. Подобные зависимости — не единственная проблема зумеров.

Подобные зависимости — не единственная проблема зумеров.

