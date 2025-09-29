Уролог назвал самый ненадежный метод контрацепции

Уролог, доктор медицинских наук Майкл Ингбер назвал прерванный половой акт одним из самых ненадежных методов контрацепции. Его слова приводит издание Men’s Health.

Врач отметил, что результаты проведенного в августе 2025 года исследования показали, что 62 процента сексуально активных людей используют метод прерванного полового акта в качестве основного средства контрацепции. Однако, по словам Ингбера, его эффективность составляет всего 78 процентов.

Уролог объяснил, что метод прерванного полового акта основан на не совсем верном предположении, что беременность невозможна, если сперма не попадет во влагалище. Однако в действительности это не так, заверил врач.

«Даже если вы рассчитаете время идеально и выйдете из влагалища до оргазма, останется еще один фактор риска — предэякулят. Он обычно не содержит сперматозоидов, но если в уретре остались сперматозоиды после предыдущей эякуляции, они могут смешаться с предэякулятом и попасть во влагалище», — предупредил он.

Ранее стало известно, сколько россиян оказались во власти заблуждений о контрацепции. Выяснилось, что более половины жителей страны считают ненадежные методы рабочими.