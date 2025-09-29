Исследование Университета Ла Троба (Австралия) под руководством профессора Андреа Карсон, эксперта в области политических коммуникаций, показало, что социальные сети стали неотъемлемой частью того, как люди узнают о событиях вокруг себя. Они позволяют новостным организациям охватывать аудиторию быстрее, чем когда-либо, но одновременно создают благодатную почву для распространения ложной информации.

Анализ миллионов публикаций десятков медиаресурсов за последние годы в крупном отчете показал, что новости в социальных сетях распространяются быстрее и шире, чем через традиционные каналы. Посты о культуре, искусстве и образе жизни часто собирают больше откликов, чем политические материалы, хотя ранее ситуация была обратной. Сети усиливают «виральность» контента, и эмоционально заряженные сообщения особенно склонны к распространению.

Дезинформация, согласно исследованию, распространяется с особой силой во время выборов, крупных событий и кризисов. Любые недостоверные заявления, особенно от публичных фигур и политиков, быстро подхватываются и усиливаются аудиторией, создавая эффект снежного кома. При этом меры по проверке фактов и ограничению распространения недостоверной информации часто оказываются недостаточными, особенно когда речь идет о высказываниях лидеров мнений. Это подчеркивает ответственность публичных фигур за честную коммуникацию и предотвращение распространения лжи.

Вот ключевые причины, почему люди охотнее верят ложных новостям:

Эмоциональная вовлеченность — фейковые новости часто вызывают сильные чувства: шок, гнев, удивление. Эмоции ускоряют запоминание и побуждают делиться информацией.

Простота и наглядность — ложь подается коротко, ясно и ярко, тогда как факты иногда сложны, требуют контекста и анализа.

Социальное усиление — когда знакомые или влиятельные личности делятся фейками, они кажутся более достоверными.

Подтверждение существующих убеждений — люди склонны верить тому, что совпадает с их мировоззрением, даже если это не соответствует действительности.

То есть основной момент в том, что фейки «цепляют» эмоционально и социально, а факты — редко, поэтому ложь распространяется быстрее, чем правда.

Ученые отмечают, что социальные сети одновременно играют двойную роль. С одной стороны, они расширяют охват новостей и помогают аудитории получать актуальную информацию. С другой — алгоритмы и динамика платформ способствуют быстрому распространению неподтвержденного контента, что требует повышенного внимания со стороны журналистов и редакций.

Важный вывод исследования состоит в том, что журналистика остается ключевым элементом борьбы с дезинформацией. Даже в мире онлайн-платформ профессиональные медиа обеспечивают проверку фактов, анализ событий и достоверное освещение происходящего. Ответственность СМИ в этом контексте возрастает, ведь аудитория все чаще получает новости через социальные сети и полагается на них в принятии решений и формировании мнения.

Кроме того, исследование подчеркивает, что дезинформация имеет реальные последствия для общества. Она влияет на доверие к учреждениям, общественные институты и благотворительные организации, а также может оказывать косвенное воздействие на здоровье людей и психоэмоциональное состояние. Сдерживание распространения ложной информации становится критически важным для устойчивости демократических процессов и социальной стабильности.

Механизмы, по которым социальные сети ускоряют распространение информации, хорошо известны. Сердцем процесса является взаимодействие между пользователями, алгоритмами платформ и самим контентом. Эмоционально яркие сообщения, вызывающие гнев, удивление или радость, получают больше просмотров и репостов, а публичные личности способны усиливать эффект, независимо от того, верны или ложны их заявления.