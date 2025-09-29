Найдена связь между когнитивными способностями и сексуальным опытом

Крупномасштабное генетическое исследование с участием более 400 тысяч человек выявило неожиданную связь между высоким интеллектом, социально-экономическим статусом и отсутствием сексуального опыта. Ученые обнаружили, что люди, никогда не имевшие сексуальных отношений, часто обладают высокими когнитивными способностями, но при этом сталкиваются с проблемами социальной адаптации.

Новое масштабное исследование в области психогенетики проливает свет на удивительные закономерности, связывающие сексуальное поведение с интеллектуальными способностями и социальной адаптацией. Ученые из Нидерландов провели анализ данных около 400 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 39 до 73 лет и 13 500 австралийцев от 18 до 89 лет. Результаты показали, что примерно 1 процент как мужчин, так и женщин никогда не имели сексуального опыта, причем это явление оказалось связано с комплексом генетических, экологических и личностных факторов.

Исследователи обнаружили, что люди, никогда не занимавшиеся сексом, демонстрируют особую комбинацию характеристик: они обычно более образованы, раньше начинают носить очки, менее склонны к употреблению алкоголя и наркотиков, но при этом чаще испытывают чувство одиночества и нервного напряжения. Мужчины с меньшей мышечной массой и слабой силой хвата статистически реже имели сексуальный опыт, тогда как у женщин такой корреляции выявлено не было.

Генетический анализ принес наиболее интригующие результаты. Оказалось, что 15 процентов различий в наличии или отсутствии сексуального опыта обусловлены генетическими факторами, причем не отдельными генами, а множеством мелких вариаций.

Исследователи выявили сильную положительную генетическую корреляцию между отсутствием секса и уровнем образования, измеряемым интеллектом, доходом и социально-экономическим статусом. Это означает, что одни и те же генетические факторы, которые способствуют развитию когнитивных способностей, также связаны с меньшей вероятностью иметь сексуальный опыт.

Одновременно обнаружились генетические связи с интроверсией, расстройствами аутистического спектра и нервной анорексией, тогда как отрицательные корреляции проявились с наркотической и алкогольной зависимостью, депрессией, тревожностью и СДВГ.

Ученые подчеркивают сложность причинно-следственных связей в этих взаимоотношениях. Отсутствие секса может быть как причиной, так и следствием социальной изоляции и психологического дискомфорта. Важным ограничением исследования стало то, что участники сообщали лишь о наличии сексуального опыта, но не о своих желаниях. Часть респондентов может идентифицировать себя как люди, просто не испытывающие потребности в сексуальных отношениях.

«Исследование рисует многогранную картину, где «ботанические» черты, проявляющиеся еще в подростковом возрасте, раннее ношение очков, академическая успешность, физическая слабость, могут создавать трудности в формировании романтических связей, что впоследствии влияет на уверенность человека во взрослой жизни», — поясняют исследователи.

Ученые отмечают, что их работа не ставит целью давать оценочные суждения, а направлена на лучшее понимание сложного взаимодействия между генетикой, средой и человеческой сексуальностью. Дальнейшие исследования с более детальной оценкой сексуальных желаний помогут разобраться в причинах и следствиях выявленных закономерностей.