Психолог назвала любителей сладкого инфантильными

Сахар вызывает близкое к зависимости состояние.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Сладкое — это отдельное направление. Сахар вызывает состояние, близкое к зависимости. Очень сильно эмоционально заражены все эти сахарные зависимости. У сладкоежек есть серьёзная инфантилизированная часть, именно она и просит сладенького. Сладкое обязательно компенсирует эмоциональные составляющие. Это всегда сильная эмоциональная привязка. Как правило, это успокоение или связь с какими-то состояниями из детства, связь с родителями, с ощущением поддержки и праздника. Когда мы слезаем с сахарной иглы, то используем особый механизм».

Ранее Соловьёва назвала способ оценить уровень своей осознанности. Важно задуматься о своих целях и мечтах, а также понять, реализуются ли они в действительности, отметила она.